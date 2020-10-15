澳洲央行透露評估進一步貨幣寬鬆 澳幣貶、公債勁揚

澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 周四 (15 日) 表示，理事會正在評估是否買進長天期公債以提振就業，投資人對進一步貨幣寬鬆預期升溫，澳幣應聲走軟，澳洲公債殖利率下滑。摩根士丹利預測，澳洲央行或許會再度購債，規模上看 1000 億澳幣 (710 億美元)。

洛威在雪梨演說回應現場提問時表示，他注意到澳洲 10 年期公債殖利率「幾乎高於世上任何一國」，正在了解是否和停止購債有關。澳洲央行曾在 3 月買進長天期公債。

澳幣兌美元周四盤中貶值 0.5%，各天期公債殖利率普遍下滑，10 年期公債殖利率降幅最低，一度下降 9 個基點至 0.74%，觸及 4 月以來低點。

由於常規的貨幣政策火力有限，澳洲央行在疫情期間透過購債計畫降低借貸成本，讓政府有更多餘裕推動龐大的財政刺激。

澳洲央行 3 月將基準利率調降到 0.25%，並對 3 年期公債殖利率設下同樣的目標水準，向企業和家庭釋放麗率將維持低檔的訊號。

澳洲央行接下來將在 11 月 3 日舉行貨幣決策會議。

洛威發表談話後，摩根士丹利預測，澳洲央行可能買進 750 億到 1000 億澳幣的主權債和州債，時間維持一年，代表每個禮拜平均買進 14 億到 20 億澳幣的債券。

高盛也預測，澳洲央行在 11 月會議中有 80% 的機率宣布寬鬆計畫。

包括 Andrew Boak 在內的高盛策略師認為，澳洲央行也可能把基準利率調降到 0.1%，並且調降殖利率曲線控制目標水準，以及調低定期融資機制利率。