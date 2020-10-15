反政府示威升溫 泰國宣布曼谷進入緊急狀態 

泰國緊張局勢升級，在數萬名示威民眾聚集總理府之後，泰國政府周四 (15 日) 宣布曼谷進入緊急狀態，禁止五人以上集會，勒令新聞或網路不得發布可能危害國家安全的消息。鎮暴警察已逮捕兩名示威領袖，並驅逐總理府外示威者。

泰國警方周四凌晨透過國營電視台宣布緊急狀態及禁止集會，當地時間凌晨 4 點起生效。依據命令，政府可以劃定區域，禁止任何人進入。

根據路透，目前鎮暴警察已經驅逐總理府外示威者，並逮捕兩名示威領袖 Arnon Nampa 和 Panupong Jadnok。

泰國 7 月掀起全國反政府學運浪潮，示威活動近日升溫，數萬人周三聚集曼谷總理府外紮營，要求總理帕拉育 (Prayuth Chan-ocha) 辭職下台，推動修憲及王室改革，限縮泰王瓦吉拉隆功 (Maha Vajiralongkorn) 的權力。

載有王后 Suthida Bajrasudhabimalalakshana 的王室車隊周三行經遊行路線時，遭抗議民眾高舉反獨裁的三指手勢。王室車隊被群眾阻撓之後，帕拉育便簽署緊急狀態命令。根據國營電視台報導，為了恢復和平和秩序，有必要實施緊急狀態。