淘寶台灣年底正式退出台灣市場 今起關閉平台下單

阿里巴巴集團去年透過英商克雷達來台設立分公司，以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但因違反《兩岸條例》規定，遭經濟部投審會開鍘，克雷達今 (15) 日正式宣布，將退出台灣市場，今天起關閉下單、上架等功能，12 月 31 日全面停止營運，後續也會安排資遣員工事宜。

克雷達表示，今天上午 11 點起，關閉淘寶台灣下單、賣家進駐及商品上架等功能，並全力協助賣方儘速履行已成立的交易訂單，也會同步保障消費者與賣家雙方的權益。

克雷達進一步表示，將在 12 月 31 日晚間 23 時 59 分後，全面停止台灣營運，目前會專注在處理消費者訂單退款及後續的金流、物流服務。

針對員工安排事宜，克雷達指出，已規劃合意離職補償方案，將給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金，並與多家人力顧問公司合作，安排後續就業協助，以保障員工權益。

淘寶台灣去年 10 月 23 日才重新在台上線，但投審會於 8 月底提出三大理由，認定阿里巴巴可操控克雷達的營運方針，具有控制能力，違反《兩岸條例》陸資來台相關規定，除了處 41 萬元罰鍰外，並限期於 6 個月內撤回投資或改正。