台灣大今將發布iPhone 12系列資費 估未有4G高資費方案

iPhone 12 系列將於下周開賣，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨透露，預計今 (15) 日將發布相關資費方案，不過不會有 4G 高資費方案，僅提供 5G 資費，盼高資費用戶可直接升級 5G。

林之晨指出，自今年 5G 開台後，將月租 999 元以上的高資費下架，期盼高資費用戶直接升級 5G，同時也能享有高網速服務，因此，預期今年 iPhone 12 系列也僅推出 5G 資費，且綁約 48 個月，但若是想選擇 4G 資費的用戶，則可直接購買空機。

iPhone 12 系列發表後，電信商陸續展開一系列活動，相較中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 先推出預約活動、再祭出預購，台灣大跳過預約，明日開放預購，對此，林之晨表示，預約量難以評估實際購買數，加上今年受到疫情影響，手機供給量比預期少一些。

林之晨說，目前台灣消費者對 iPhone 12 系列需求量大，但初期供貨量較少，又以 iPhone 12 和 12 Pro 的供貨狀況最吃緊，預估開賣後的 2-4 周會出現供貨空窗期。

台灣大今日公布 5G 用戶行為分析，5G 用戶偏好數位內容，包括音樂、影音、遊戲、閱讀及購物，年齡層以 25 至 44 歲的青壯族群為主，高達 6 成為男性，其中選擇觀看 4K 影音的比例，比非 5G 的用戶高出一倍。