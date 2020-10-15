南山醫務社工獎感謝醫務社工付出與奉獻 為台灣帶來幸福力量

第三屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今 (15) 日於臺北南山廣場藝文中心舉行，由衛生福利部次長李麗芬、社會救助及社工司楊錦青司長、南山人壽慈善基金會董事暨南山人壽代理總經理范文偉及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學代表頒獎予 6 家醫院醫務社工團隊和 6 位醫務社工 (得獎名單如附)，肯定得獎者對社會的貢獻；來自花蓮、澎湖、高雄等全國各地的得獎者，在醫院院長、副院長等院方代表率領下共享醫務社工的榮耀，充分彰顯對醫務社工在醫療團隊的重視，更期許藉由「南山醫務社工獎」的舉辦，邀請政府、企業及醫療院所跨產業齊心協力，勉勵在第一線付出的醫務社工夥伴，並呼籲社會對醫務社工的專業及奉獻有更多的關注。



南山人壽慈善基金會表示，感謝各縣市合作醫院醫務社工的協助，使得「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」推動七年來，幫助超過 3.5 萬名弱勢病患安心就醫，並共同推展各項醫療關懷服務，響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，落實消除貧窮、及促進民眾健康生活與福祉。今年新冠肺炎對全世界造成衝擊，醫務社工除了日常的工作之外，也及時參與醫院的防疫工作，穿梭在各地醫院及病患、家屬間，扮演醫護人員最堅強的後盾，默默付出的精神與無私的奉獻，著實令人感佩。



主辦單位之一的中華民國醫務社會工作協會提到，順應社會環境及人口變遷所需，近年來醫務社工積極參與病人自主、安寧療護及長期照護業務，深獲醫療團隊肯定，從醫院走入到社區，盡力提升民眾健康服務。面對新冠肺炎挑戰，第一時間醫務社工即配合政府及各醫院防疫政策，調整服務角色；雖然疫情趨緩，但醫院裡仍有許多正遭受癌症、罕見疾病、面臨受虐或受暴的病患進入醫院尋求診治，醫務社工總能精準評估需求、撫慰個案，善用社會資源，打造個案最佳的支持系統，發揮社工的服務價值。



本屆「南山醫務社工獎」評審團召集人、門諾基金會董事長陳永興指出，本屆近 100 份參選資料中，每一件醫務社工人員長期對病人與家庭的投入和專業，都讓評審委員感動不已。近年來社會越來越關注精神醫療社會工作，他們積極開展多元而創新的工作方法來提供服務，讓醫療服務更貼近社區和民眾的需求；而今年的新冠疫情，也讓大家清楚看見並深刻感受到醫務社工在醫院及社區的重要性。



本屆獲獎的得主，充分展現醫務社工在醫院裡提供「以病人和家屬為中心」的各項服務，以有限的人力與資源，發揮專業與熱情，成為醫務社工界的楷模。不論是走入學校、社區；將醫療照護服務延伸，實踐在地老化；或營造友善就醫環境；甚至發揮創新服務，安撫病患及投入各項社區照護等，種種貼近在地需求的服務，都表彰出醫務社會工作的專業與價值。



南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會於 106 年創辦「南山醫務社工獎」，至今已邁入第三屆，每屆皆收到近百件醫院推薦報名，獲得全國各界醫療院所廣大迴響，每年的頒獎典禮也成為全台各醫院及醫務社工團隊交流的平台，今年包括天主教永和耕莘醫院鄒繼群院長、亞東醫院林芳郁院長、門諾醫院吳鏘亮院長、臺北市立聯合醫院忠孝院區高木榮院長、三軍總醫院何景良執行官、奇美醫院鄭天浚副院長、桃園長庚醫院醫院蔡文鐘副院長、高雄長庚醫院林志宏執行長，及臺中榮民總醫院莊李和主任、衛生福利部澎湖醫院許蕥顯主任等皆親自出席，顯示對此一獎項的重視。南山人壽慈善基金會也將持續發掘醫務社工們默默在社會每一個角落服務奉獻的感人故事，期盼透過「南山醫務社工獎」，讓社會大眾看見醫務社工的光輝，為台灣健康照護環境帶來更多幸福力量。

