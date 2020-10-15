遠距商機帶動 前9月DRAM出口年增4.8% 近六年同期新高

經濟部統計處今 (15) 日指出，受惠遠距商機、新興科技應用擴增，加上貿易戰加速供應鏈調整，今年前 9 月我國 DRAM(動態隨機存取記憶體) 出口年增 4.8%，金額達 50.2 億美元，為 2015 年以來同期新高。

統計處指出，貿易戰促使供應鏈加速調整，我國 DRAM 出口目前仍以中國大陸及香港為主要出口市場，占比達 51.9%，其次則為新加坡，占比 37.8%，但近年多家半導體廠於新加坡投資設廠，加上中國大陸提高 DRAM 自製率，出口至中國大陸及香港占比逐年下降。

產量及產值方面，統計處分析，今年雖然有疫情衝擊，但受惠遠距辦公、線上教學、5G 通訊應用，帶動記憶體需求增加，價格跌幅逐步收斂，統計今年前 7 月產量年增 6.7%、產值則年減 2.3%，減幅明顯縮小。銷售方面則因終端需求上升，廠商加速庫存去化速度，帶動前 7 月整體銷售值年增率轉正達 5.4%。

不過受貿易戰衝擊，統計處表示，全球經濟成長疲弱，影響消費市場需求，拖累記憶體價格下跌，雖然台廠產量持續增加、但產值則仍呈現衰退，觀察目前主流應用，包含手持行動裝置、筆電、伺服器、5G 設備及資料中心等電子設備零組件，因具備大宗商品特徵，價格易受供需關係出現週期性變動。