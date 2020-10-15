長科*建新廠目標3成市占率 產能全滿Q4營運高檔

導線架廠長科 *(6548-TW) 今 (15) 日舉行新建廠房動土典禮，新廠投入 30 億元興建，預計 2022 年投產，目標 2025 年 QFN 導線架市占率上看 30%，成全球 QFN 與導線架最大供應商，長科指出，目前產能全線滿載，第四季客戶訂單暢旺、供不應求，交期長達 6-8 周，營運將延續第三季動能，法人估單季獲利可望創高。

長科目前 QFN 月產能超過 200 萬條，營收占比約 18%，產能滿載，且客戶訂單需求暢旺，長科表示，第四季營運可望維持高檔水準。

看好 QFN 具高度成長潛力，長科因此積極布局，預期新廠投產後，QFN 市占率將由今年的 7％提升至 2021 年的 12.5％，2025 年上看 3 成。

長科總經理洪全成指出，新廠為地下一層、地上六層建物，廠房設計以綠能、AI 及環保為主軸，將全力鎖定 QFN 產品線衝刺佈局，也會提供更多就業機會。

長科新廠將興建全新蝕刻及電鍍產線，主要擴增 QFN 產品，預計土建工程 2021 年第四季完工，2022 年第一季裝機、第二季試產。

黃嘉能表示，新廠預計投入 30 億元，今年底前也將簽定 60 億元聯貸案，籌資資金用途也包括併購，併購標的除日本廠商外，其他地區廠商都有可能。

長科董事長黃嘉能以「感恩、責任、惜福、回饋」的 8 字感想道出心情，並感謝當年長華電材 (8070-TW) 創建之初，有古國府昇的信任與幫助下，取得住友的代理權，奠定封裝材料代理的領導地位。