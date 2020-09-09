導線架市況熱 長科*QFN交期拉長兩倍 新產能10月開出

導線架大廠長科 *(6548-TW) 董事長黃嘉能今 (9) 日指出，QFN(四方平面無引腳封裝) 需求強勁，交貨期已從 6 周延長至 12 周，隨著新產能 10 月開出，可望進一步滿足客戶需求，加上其毛利率高，有助營收、獲利同步成長，目標明年成為全球最大 QFN 供應商。

黃嘉能指出，受惠晶片設計往小型、高 I/O 化與高運算化發展，推升 QFN 需求強勁，加上近期蝕刻機產能全滿，交期已延長兩倍，整體導線架市況回到 2018 年的盛況，為滿足市場需求，已將機台從日本移回台灣。

黃嘉能表示，目前 QFN 月產能約 120 萬條，隨著新產能逐步開出，年底月產能可達 250 萬條，明年年產能上看 3000 萬條，年增達 70%，市占率將從 7%，一舉提升至雙位數，目標 2025 年達 30%。

長科 * 也預計在高雄擴建廠房與新增設備，預計 10 月開始動工，投資金額達 30 億元，另外，為滿足中國半導體自主化需求，也計畫投資 30 億元在中國新增產能，兩岸總投資金額達 60 億元。

展望下半年，黃嘉能指出，隨著半導體旺季到來，加上 QFN 新產能開出，長科 * 下半年將優於上半年，明年則隨著 QFN 擴產效益顯現，獲利也可望進一步提升。

長科 * 目前為全球第二大導線架供應商，在中國有三座工廠，台灣、馬來西亞各一座，沖壓、蝕刻產能則分別為 64%、36%。