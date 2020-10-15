凱基銀推手機門號轉帳 線上數位發展讓減碳年增5倍

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行近年來積極構建金融服務流程數位化，該行今 (15) 日宣布，有鑑於 85% 轉帳交易是透過行動裝置完成，推出手機門號轉帳；不僅如此，該行線上的數位使用也讓減碳年增超過 5 倍。

據凱基銀行內部資料顯示，2020 年 1 月至 8 月，行動銀行使用率較去年同期成長 30%，其中「轉帳交易」為使用率最高的功能，且有 85% 的非約定轉帳交易是透過行動裝置完成，顯示行動化金融服務的黏著度日益提高。

因此，凱基銀行即日起推出「手機門號轉帳」服務，凱基銀行表示，為了加強安全性，凱基行動銀行的手機門號綁定，需透過「多因子驗證」，簡單來說，就是多重認證機制，除了既有的帳號密碼驗證，額外增加裝置認證及簡訊密碼 (One Time Password，簡稱 OTP) 等安全機制，只有認證過的裝置及本人手機門號，才可完成綁定。

凱基銀行也致力推廣數位申辦信用卡及信貸等數位服務，不僅優化客戶服務體驗，更從日常營運力行環保節能，自 2017 年起研究如何透過數位金融及數據分析科技，推動金融服務的數位流程改革，一來提升客戶體驗與黏著度，再者減少紙張與水資源的使用量，成效堪稱卓著，

據凱基銀行統計，截至 2020 年 3 月，高達 83 % 信貸案件，來自於數位申辦管道，紙本申辦的佔比逐年下降。而 2019 年度凱基銀行線上申辦信貸及信用卡業務，加計電子帳單、eDM 等數位使用，總共為地球約降低 32 萬公斤的碳排放量，較 2017 年降低碳排放量大幅提升 509.5%。