〈觀察〉手機號碼就是銀行帳號將來臨 單一門號可綁多個帳戶是王道

財金公司將於今 (2020) 年底前推出「手機門號跨行轉帳服務」，也就是手機號碼就是銀行帳號的時代即將來臨。其實，國際上已有不少先進國家有此服務，但大多限定一個手機門號僅限綁定一個銀行帳戶，不過每個人多擁有多個銀行帳戶，為更貼近民眾需求，若能以單一門號綁定多個銀行帳戶，將更能落實普惠金融。

根據資策會最新調查資料顯示，有近 8 成的民眾每天使用手機超過 2 小時，顯示手機對多數民眾已成不可或缺的用品，而且手機號碼也常被民眾用來作為各式 APP 的身分認證，最常見的是當作通訊軟體的 ID 以方便朋友間搜尋，因應採用手機號碼認證身分趨勢，未來手機門號不只可運用在線上辦貸款或開戶上，也可望運用在轉帳上。

轉帳總是記不住落落長的銀行帳號嗎？為解決客戶在轉帳時背不出和輸錯帳號的困擾，財金公司將推出所謂「手機號碼就是銀行帳號」服務，存戶只要透過 ATM 或行動銀行 APP 進行手機號碼與銀行帳號綁定，完成綁定後，收款人只需提供個人完成綁定的「手機號碼」，付款人輸入該手機號碼就能完成轉帳，省去記下一長串銀行帳號的麻煩。

其實，目前包括國泰世華銀、台新銀行、彰銀等，已陸續將手機門號運用在自家銀行的轉帳上，但都僅限於行內帳戶互相轉帳。

而「跨行」的互轉，在國際上已有不少先進國家行之有年，例如新加坡在 2017 年由政府方的由新加坡銀行公會政策主導，推出 Paynow 跨銀行轉帳服務，民眾只需將個人手機號或身份證號與銀行戶頭綁定，就能輕鬆轉帳或收款，香港、美國也都有類似服務，但是一個手機門號大多只能綁定一個銀行或少數銀行帳戶，對多數人來說，仍是個限制重重的數位服務功能。

因此台灣今年底前即將推出的服務，若能克服此一問題，讓持有 2 個以上的帳戶、分屬不同銀行的民眾，透過一個跨銀行的共同平台使用設定，而能讓單一門號綁定多個帳戶的話，且若使用者換手機號碼時，又該如何註銷等都規畫得當，此金融服務上線後可望更廣被消費者所使用。