〈台積電法說〉Q4營收可望季增近5% 再創新高 雙率維持高檔

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，在 5G 手機、高效運算需求持續驅動下，5 奈米動能續強，估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，毛利率 51.5-53.5%，營益率估 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電第三季營收達 121.4 億美元，季增 16.9%，年增 29.2%，毛利率 53.4%，營益率 42.1%，均優於財測預期；稅後純益 1373.1 億元，季增 13.6%，年增 35.9%，每股純益 5.3 元。

據台積電公布的第四季財測數字，營收估達 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，中位數約 3.3%；以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，第四季新台幣營收估 3565-3651 億元，毛利率估 51.5-53.5%，營益率估 40.5-42.5%，均將站穩高檔。

台積電財務長暨發言人黃仁昭指出，5 奈米產能拉升，加上匯兌條件不利等因素，影響第四季毛利率表現。

台積電總裁魏哲家表示，第四季在 5G 手機、高效能運算需求持續驅動下，5 奈米需求續強，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶高於季節性的庫存水位，將會持續維持一段時間。