復盛應用拓展運動用品事業布局 斥近14億元取得民盛85%股權

復盛應用 (6670-TW) 今 (15) 日召開董事會，決議與策略夥伴閎鼎資本旗下的士鼎創投，以合計 16 億元共同取得民盛應用 (Minson)100% 股權；其中復盛應用出資 13.6 億元、持股 85%，其餘為閎鼎資本投資；民盛應用為冰上、極限運動裝備專業代工大廠，主要客戶均為全球領導品牌。

民盛應用為台灣企業，董事長為陳泰亨，復盛應用指出，此投資案將在 2020 年底前完成交割，仍維持由陳泰亨擔任董事長，並由復盛指派技術長出任總經理，將引進冬季及非金屬運動裝備的客戶、產品線及生產製造能力，運動用品事業版圖將更形完整，未來民盛應用也將以在資本市場上掛牌為目標。

復盛應用董事長李亮箴今天表示，現今消費者對運動的需求，已從健康、競技提升為一種生活體驗，民盛應用的冰上、極限運動與復盛應用現有的高爾夫產品同屬高端、戶外的休閒娛樂產業，隨著經濟水準普遍提升，這些運動持續吸引更多族群加入，未來極具發展潛力；復盛應用總經理江慶生也對民盛應用的製造技術、生產管理與客戶關係經營印象相當深刻，兩家公司經營模式相似，業務主軸互補。

民盛應用主要生產冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴及相關運動護具，為利基型、高單價、高度客製化產品，其核心技術為塑膠射出、縫紉工藝及金屬沖壓三大領域之高度整合能力。民盛應用目前股本 6000 萬元總部位於台北，研發中心設於桃園，並擁有泰國 6 個生產廠區，廠區面積達 6.3 萬平方米，且已累積 40 年的製造管理經驗。民盛應用的員工人數超過 2000 人，與客戶互動密切，並維持長期的策略夥伴關係。

復盛應用透過本次對民盛應用的投資，等於將全年四季運動相關裝配納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面。由於兩家公司均擅長複雜工序生產管理，主要客戶皆為國際知名品牌，無重疊性呈高度互補；雙方可藉由本次合作，整合彼此之客戶資源、技術能力及行業知識，開發更先進、更廣泛的產品解決方案，以提供更多元的產品製造服務。

另外，民盛應用的泰國廠區的加入，也將使復盛應用除目前位於台灣、中國大陸、美國及越南的生產基地外，多出另一個在東南亞重要製造據點，增加全球生產資源配置的彈性與靈活度。