境內基金想收績效費 金管會駁回要求重新評估

投信投顧公會 8 月時通過投資人買境內基金，除內扣的管理費，還要再收取績效費，不過金管會今 (15) 日表示，投信投顧公會的建議太不完整、略顯粗糙，已於 10/12 駁回此案，要求公會蒐集國外規定，再重新評估後，金管會才會進一步再研議。

由於國內架上賣的許多境外高收益債基金都有收績效費，投信投顧公會因此希望境內基金也可以有績效費機制，公會於 8 月通過並向金管會建議，當境內基金績效打敗大盤時，基金公司可收取一定比例的績效費，收取的公式與機制，初步規劃是從淨值內扣，收取的公式由各基金公司自己決定，但最高不得超過淨值的 20%，且必須揭露在公開說明書中，供投資人參考。

據證期局統計，目前確實有部分境外基金採取績效費制度，不過仍是很少是，國內銷售境外基金共 1009 檔，只有 50 檔有收取績效費。

至於境內基金想要收取績效費，金管會證期局副局長郭佳君今天表示，由於投信投顧公會的建議太不完整、略顯粗糙，已要求公會去蒐集國外收取績效費的方式與實務做法，並且提出引用到國內收取績效費的必要性與合理性，必須詳細寫出績效費的計算方式與合理基礎要如何訂定，有這些詳細具體評估後，再重新報給金管會，屆時金管會才會評估，因此對此案也沒有時間表。