疫情進逼政壇 賀錦麗暫停造勢、歐盟主席自主隔離

歐美新冠肺炎 (COVID819) 染疫人數近日激增，政治人物謹慎起見接連取消原定行程，美國民主黨副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在一名幕僚確診後，周四 (15 日) 宣布取消周日之前與人群接觸的公開行程，歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 因曾接觸確診者於展開自主隔離，離開正在進行的歐盟峰會。

范德賴恩和賀錦麗的病毒檢測結果都呈現陰性，但為了謹慎起見，兩人都更改行程。

民主黨總統候選人拜登的競選團隊周四表示，兩名曾與團隊接觸的工作人員確診，其中一位是賀錦麗的通訊主任，另一位是空服員。由於賀錦麗在幕僚確診前兩天並無近距離接觸，無須隔離，但為了謹慎起見，將取消周日之前的造勢活動，周一再繼續公開行程。

拜登陣營說，拜登也未與確診人士近距離接觸，無須隔離。在周一和周二搭機行程中，所有人都戴著口罩。

另一方面，為期兩天的歐盟高峰會周四登場，但首日會議開始不久，范德賴恩獲知自己接觸一名確診者，必須展開自主隔離。依據比利時的規定，她必須隔離七天。

范德賴恩原本預定在會中簡報確保候選疫苗的進展。62 歲的她上周因為接觸另一名確診者，也曾自主隔離。

歐盟理事會和歐盟高峰會主席 Charles Michel 曾在 9 月自主隔離，導致會議延後一周。

歐洲至今累計超過 740 萬人染疫，至少 25 萬人病歿。法國周四通報單日確診突破 3 萬人，馬克宏政府當天宣布，大巴黎地區和里昂、馬賽在內八大城市周六 (17 日) 起實施宵禁。

英國單日確診逼近 2 萬人，強生政府周四也宣布將倫敦防疫警示程度從中度提升為高度，周六起禁止不同家庭的民眾在室內聚會，包括酒吧和餐廳。