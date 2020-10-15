美大選倒數計時 逾7成經理人憂爭議性結果引發金融市場震盪

距離美國總統大選只剩三週，根據美銀美林經理人調查，超過 7 成的經理人認為，具爭議性結果的情境，恐將造成第 4 季金融市場動盪，僅 14% 的經理人認為是民主黨大獲全勝的藍色浪潮趨勢，8% 的經理人認為是拜登獲勝，但由於共和黨掌控參院，僅 4% 的經理人認為是川普獲勝的結果。

除總統大選外，美國新一輪財政刺激政策進展也是近期市場最為關注的議題，雖然政策進展遲滯，但基金經理人對於經濟衰退的擔憂卻有所消褪，經理人繼續調降現金比重至 4.4% 水準，並提高股票配置。

調查指出，表態提高股票比重的受訪者比例為淨 27%，顯示經理人對於股市前景仍感樂觀，作多科技股仍是參與度最高的交易，其次是作空美元與作多黃金。尾端風險部分，新冠肺炎第二輪疫情仍是經理人最為擔憂者，其次才是美國總統大選。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾評估，無論總統由誰勝選，都必須優先解決美國當前面臨的最大議題，就是支持美國經濟擺脫新冠肺炎疫情肆虐轉向復甦，整體選舉結果為分裂政府 (參眾兩院分別由兩黨把持) 的情境對市場最為有利，因為後續的政策改變將是較為溫和的。

富蘭克林證券投顧表示，市場投資人最不願面對的情境就是不確定性，因此總統大選若產生爭議性的結果恐導致在結果釐清前，市場將面臨較大的震盪壓力，建議投資人可採取多元布局策略，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投資組合可能的波動程度。