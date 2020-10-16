盤前財經大事搶先讀2020年10月16日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國 10 月密大消費者信心

暫停交易：美隆

法說會：台橡

美大選倒數計時 逾 7 成經理人憂爭議性結果引發金融市場震盪

距離美國總統大選只剩三週，根據美銀美林經理人調查，超過 7 成的經理人認為，具爭議性結果的情境，恐將造成第 4 季金融市場動盪。閱讀全文...

歐洲新冠疫情告急！法國宣布宵禁、英首都倫敦恐列入「高」警示地區

為遏止急遽飆升的新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例，過去 24 小時內，歐洲各國無不收緊限制措施，就怕疫情再度失去控制。閱讀全文...

〈台積電法說〉上調全年營收、5 奈米貢獻、資本支出 八大重點一文看懂

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開線上法說，第三季純益與 EPS 續締新猷，毛利率攀升至 53.4%，營益率 42.1%，均優於財測。閱讀全文...

〈蘋果新機發表〉電信三雄 5G 資費全數出爐 最低月繳 1399 元 手機 0 元帶回家

繼中華電 (2412-TW) 昨 (15) 日推出 iPhone 12 系列 5G 資費後，電信商陸續推出資費，電信三雄表示，最低月繳 1399 元、綁約 48 個月，搭配不同優惠方案，手機即可 0 元帶回家。閱讀全文...

裕隆納智捷再取得新模具設備 與鴻海合資做足準備

裕隆 (2201-TW) 昨 (15) 日公告，董事會通過子公司納智捷取得創捷新能源 (杭州) 的模具設備，交易總金額為人民幣 7143 萬元 (約新台幣 3.03 億元)，將用以生產納智捷已量產車型零件和售服件。閱讀全文...



