00878將迎首次配息 9月交易逾38萬張 占台股ETF超過1/3量

目前台灣市場規模最大的 ESG 主題 ETF — 國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 即將迎來首次配息，交投熱度火熱，根據 CMoney 統計資料，該檔 ETF 9 月份交易張數高達 38 萬 1865 張，佔 23 檔台股原型 ETF 超過 1/3 的交易量，且自上市以來，高達 7 成的交易天數中，成交張數皆為最多，使規模從成立時的 68 億元激增突破 210 億元。

若以 9 月份受益人數變化來看，00878 仍是淨增加最多的台股原型 ETF，單月暴增逾 2 萬 2 千人，總受益人數已逼近 17 萬人，比成立時增加逾 14 萬人，相較其他台股原型 ETF 受益人合計僅增加不到 4 萬人，顯示 00878 的 ESG 投資理念深受市場認同。

ESG 已成投資決策中不可或缺的要素，而結合了季配息設計，更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。ETF 的配息率，主要受到成份股配息總金額、基金規模變動，兩面向的影響。多數配息型的商品，在上市初期，可能需要一定的調整期以累積帳上息值。

ETF 還可能遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值。二是成立後隨規模及受益人數暴增，每單位可分配收益因而被稀釋。如 11 月即將迎來首次配息的 00878，在成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然還沒辦法拿到所有持股完整的股息。加上全球投資趨勢日益看重 ESG 概念，存好股的投資策略大行其道，使 00878 在上市後規模暴增為 3 倍有餘，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況之下，每單位可分配的金額自然減少。

法人推估，依該檔 ETF 季配息機制，首次配息年化殖利率約在 1%~1.5% 左右，待明年基金完整參與成分股除息後，配息率就會顯著提高。根據國際三大 ESG 評級權威 MSCI、Refinitiv、Sustainalytics 的研究結果皆顯示，ESG 評分在前段班的好公司，長期持有的表現領先大盤。建議認同 ESG 選績優好股的投資人，透過中長線持有，或以定期定額的方式，就能達到存股領息、資產增值的效果。

近三年來，全球 ESG 產品數目及總資產規模皆翻倍，台灣更是亞太區規模第三大的 ESG 被動型基金市場。觀察由 ESG 評級較高的美國大型公司組合而成的標普 500 ESG 指數，今年以來 (截至 10/13) 報酬表現高出標普 500 指數的 2.39%，近三年則高出 5.64%，顯示 ESG 績優好股長期表現更勝出。MSCI 研究也指出，新興市場中同樣有這種現象，ESG 評分在前 20% 的公司，長期股價表現更大幅優於後段班的股票。也難怪安永調查全球 298 家大型投資機構法人，超過 9 成的決策者在評估投資標的時，最看重的就是 ESG 等非財務績效。