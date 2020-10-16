【普信觀點】川普與拜登競選政策懶人包

重點摘要

在新冠病毒大流行對經濟造成損害的選舉年中，投資人的焦慮情緒高漲。

總統候選人之間明顯的政策差異可能會對投資人產生重要影響，特別是在稅收方面。

T. Rowe Price 投資專家對 IT，醫療保健，金融，工業和能源領域中的潛在影響發表他們的看法。

2020 年美國大選期間，總統候選人之間存在明顯的政策差異，這可能會對投資人產生重要影響。緊隨在後的政治競賽也很重要，因為參議院的權力平衡將影響下一任總統完成其議程的程度（無論是民主黨候選人拜登還是現任共和黨總統川普）。

在因新冠肺炎大流行造成的經濟損失導致選舉緊張的選舉年中，投資者對政治的憂慮情緒高漲，這在今年初引發了巨大的市場波動。不過，全球股票基金投資組合經理 David Eiswert 認為，此大選中，與其主要競爭對手相比，拜登被認為是溫和的民主黨總統候選人，因為他所推出的政策以及所帶來的監管風險較低。

我們統整了兩位候選人的政策，並提出了我們的觀點。

選前風險提高不確定性

Vaselkiv 指出，除了美國總統大選的不確定性外，還有其他一些風險可能會擾亂 11 月大選前後的全球市場。這些潛在的不利因素包括美國就業數據出乎意料的疲軟或另一波疫情的重燃。

往好的方面看，Vaselkiv 認為，新冠疫苗或治療方法的突破，可能會觸發 「避險」公債的拋售以及股票和公司債的反彈。當然，無論是正面還是負面的事件，都可能影響總統候選人的當選機會和政策議程。

