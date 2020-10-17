〈新台幣28成常態〉看好兩大外幣 再買四類基金卡位經濟復甦財

面對強勢新台幣，到底要怎麼作外幣的資產配置成為重要課題，凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄建議，投資人第四季可趁勢酌量將新臺幣轉持美元或歐元，其中買美元者，可布局四種基金，提早卡位已開發國家明年的經濟復甦。

新台幣今 (2020) 年以來強勁升值，從年初 30 字頭一路勁揚，迄今已經飆到 28 字頭，國內機械、工具機等出口廠商承擔出口匯損縱使苦不堪言，但央行也有苦衷，如央行總裁楊金龍表示，面對新臺幣對美元升值，為維持外匯市場秩序，央行已適時進場雙向調節，可知央行進場干預，現階段只能維持「有序」升值，也就是僅能確保每天升值幅度不致太大，但懼於美國財政部尚未公布下半年的匯率操縱國報告，因此絕不可能逆勢引導新臺幣貶值。

外界關切，面對美元弱勢，台幣還會升到多少？張冠雄認為，依主計總處公布第二季台灣經濟成長率僅較去年同期小幅衰退 0.58%，預估今年全年經濟成長率仍能達 1.56%，相較其他國家今年多數負成長，突顯疫情之下台灣經濟基本面較其他國家為佳，預期也將因此吸引更多國際資金匯入投資，所以從基本面與資金面研判，或許新臺幣還有進一步升值空間，但是，新臺幣較出口競爭對手國強勢，最終可能致使國內廠商萌生匯損而不利成長的疑慮漸增，因此，新臺幣即使再升，空間或將有限。

在新台幣匯率 28 字頭將成短常態的現況下，張冠雄建議，投資人第四季可趁勢酌量將新臺幣轉持美元或歐元。

張冠雄解釋，持有美元是基於美國總統大選若發生選舉紛爭，股市的失望性賣壓將提振美元避險需求；轉持美元的投資人，長期則可考慮選擇買進美元計價的「全球股票基金、區域股票基金、高收益債券與新興市場債券基金」，藉此提早布局已開發國家明年的經濟復甦。

張冠雄進一步說明，至於轉持歐元，則是著眼聯準會祭出無限量化寬鬆政策，釋出的美元資金量遠大於歐洲央行釋出的歐元；另外明年第一季英國脫歐議題塵埃落定，可能有利於歐元回升。所以今年第四季不論是順勢將強勢的新臺幣轉持歐元，或把弱勢美元轉成歐元，均有機會降低明年第一季才結購歐元的成本，投資人可適時把握相關的投資機會。