資金有限想要參與全球投資？就靠這一招

近年來低利率當道，物價卻年年調漲，錢越來越薄，想投資增值，但是金融市場又常常大起大落，深怕血本無歸，該如何保住資產又能增值？最安穩、有效控風險的方法莫過於定期定額買基金，分批布局，參與全球投資契機。

3 大原則 定期定額買基金

危機就是轉機，正如股神巴菲特所說，要在別人恐懼時貪婪，綜觀過去幾次危機，包括亞洲金融風暴、SARS、金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰，乃至於新冠肺炎疫情，市場重挫之際，都提供了人生中難得的投資機遇。但近年來黑天鵝、灰犀牛事件越發頻繁，市場高度波動已是家常便飯，進出場時點更加難以掌握。尤其新冠疫情、低油價等危機尚未解除，後續又有美國總統選舉、中美貿易衝突、地緣政治等諸多風險環繞，預期市場仍有下行風險。

面對市場亂流仍多的環境，該如何布局，掌握投資契機呢？定期定額分批進場買基金，可以攤平成本，也不用為了擇時進場而煩惱，是市場高度波動下，降低風險、獲取穩健報酬最好的方式，而且不管是多頭或空頭市場，都很適用。長期下來，定期定額投資可以發揮複利效果，讓資產加速成長。而且越早開始投資，負擔也會越輕，例如想要在 40 歲存到 100 萬元第一桶金，假設基金平均年化報酬率為 5%、申購手續費 1%，20 歲開始定期定額買基金，每個月只要 2,400 多元，但如果是 30 歲開始，每個月就要 6,400 多元。

如何定期定額投資比較好呢？首先是，市場前景仍未明朗，先以小額資金定期定額參與行情；其次，等到新冠疫情趨緩及油價開始穩定回升，再增加定期定額筆數，同時做好資金控管。最後，定期定額投資要經過長時間才比較能夠顯現成效，由於一個景氣循環通常至少 2~3 年，最好能持續投資 3 年以上，長期下來，小錢也能滾出大財富。

台新銀行理財商品處指出，觀察過往市場趨勢，以世界股票指數為例，若從 2008 年金融海嘯前高點開始每月定期定額投資。歷經 2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機、2018 年中美貿易戰等重大事件，雖然造成市場震盪加大，短期可能產生負報酬，不過低點堅持繼續扣款，累積更多單位數，待危機淡化後就會成為上漲的推進器！

對於願意長期投資且沒時間盯盤的投資人來說，藉由定期定額投資法，可望創造一個又一個微笑曲線創造亮眼的長期報酬

理柏資訊，世界股票指數 2008~2020

小資投資術 掌握財富逆襲的機會

目前國內定期定額買基金的門檻，不管是基金平台、基金公司或是銀行壽險等通路，至少要 1,000 元~ 3,000 元，對於只有 22K 或是沒有多餘閒錢的小資族、年輕人來說，仍會有壓力。為了讓更多人能夠參與基金投資，台新 Richart 數位銀行將投資門檻大幅降低，每月只要百元，就能夠定期定額買基金。

投資人也可根據自身的投資偏好以及風險承受能力來組合資產配置，透過「自選組合」，即可自每月精選 30 檔基金中，從中挑選自己喜愛的標的，進行資產配置組合，每檔基金定投金額最低 100 元。此外，台新 Richart 數位銀行的基金定期定額扣款日也很有彈性，7 月推出定期定額基金「日日扣」功能，1 至 28 日都能選擇天天都能扣款，投資人可分散進場時機，更有彈性的控管帳戶資金。

善用專家建議挑選基金 增加投組勝率

不管是配好的專屬投組或是自己組合的，這些基金標的都是由專家篩選過，可以讓基金投資更省時省力，也能夠增加勝率。因為基金種類繁雜，根據投資標的，可分為股票型、債券型、貨幣型、平衡型、組合型等；按區域範圍則有單一市場、區域型、全球型、產業型等；按管理方式有主動型基金及被動型基金；不僅如此，基金還有不同貨幣、配息與不配息等級別，其中配息基金甚至有 A、AA、AD、AM、AT、M、E 等等眾多股份級別，令人眼花撩亂。

目前國內核備基金高達 3,000 多檔，比台灣上市櫃公司 1,700 多家還要多，茫茫「基」海中，自己挑選基金很費力，也不容易。所以，不妨從專家精選基金中，進行挑選，如同考試一樣，讀精華版比起亂槍打鳥甚麼都唸，勝率要來得高。就像 Richart 數位銀行的基金投資，每月精選的 30 檔中挑選，比起自己從 3,000 檔中挑選，起碼省下 100 倍力氣，而且由專家嚴選過的基金，可說是精華中的精華，很適合投資經驗不多或是不知如何選擇基金的人做為參考，最省時省力。

台新 Richart 數位銀行提供普惠金融服務，只要百元即可參與基金投資，不僅可讓投資小白透過小錢，跨出學習基金理財的第一步，例如設置停利點，或是市場漲跌時，調整投組後的報酬率會有何種變化等。同時，也能夠讓投資人用小額資金，透過基金投資參與市場行情，讓小錢滾出大錢，以因應未來大額資金需求，例如出國留學、遊學、旅遊等等。

Richart 投資的進入門檻低，小額資金也可進行參與市場行情，用小錢滾出大財富。

基金投資具投資風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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