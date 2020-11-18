【台新投信】新興短高收抗震優息收 CP值奪冠 成最佳短線避風港

台新投信指出，雖然美國總統大選在川普不認輸之下，市場仍面臨變數，此外，歐美肺炎疫情持續擴散，確診人數不斷攀高，也為後續經濟復甦力道帶來陰霾，加上目前金融市場普遍來到高檔位階，任何風吹草動，皆易讓市場震盪劇烈，新興短期高收益債發揮「短天期低波動」及「優息收」優勢，歷史夏普值高居各類債券之冠，為短線最佳資金避風港，建議投資人將新興短期高收債納入資產配置組合，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，2020 年 10 月底負利率債券金額超越 16 兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產，促使新興高收益債與新興投資等級債之間利差自今年三月的 759bps 縮窄至目前 283bps。且就經濟表現分析，IMF 預估 2020 年全球經濟負成長 4.4%，已開發國家為 - 5.8%，新興市場為 - 3.3%，新興市場衰退幅度小於成熟市場，且在 2021 年經濟全面復甦情況下，新興國家經濟成長率攀升至 6%，反彈幅度也大幅優於成熟國家的成長率 3.9% 及全球經濟成長率的 5.2%。

尹晟龢指出，拜登可望成為下一任美國總統，其主張的擴張型財政政策，雖然幅度與規模可能受國會箝制，但整體而言，仍會刺激提升通膨與公債發行量，尤以中長天期債券會新增較多，在此情況下，長天期公債殖利率走升的可能性較高，反觀短債因為存續期間短、FED 短期內不會升息，較易避開利率風險。且相對於成熟市場公司債，新興市場公司債評價面相對具有吸引力，尤其是在高收債領域，且新興市場公司債違約風險可控，提供較高的風險溢酬。在目前金融市場存在的不確定性環境下，其實反而適合進行新興短期高收益債的布局。

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