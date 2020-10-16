庫存調整外資持兩派看法 8家續喊買目標價最高維持600元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會報佳音，第三季純益與 EPS 續寫新高，第四季營收也將續寫新猷，估今年營收將成長 3 成，外資普遍看好台積電後市，但庫存調整仍是最大疑慮，共 8 家外資持續喊買，目標價最高維持 600 元。

半導體庫存位處高檔的議題，成台積電法說會上法人最關注的焦點，對於客戶庫存高於季節性水位，台積電並不擔憂，認為 5G、高效運算等應用長期趨勢不變，有信心明年、2022 年需求會跟上。

外資對此則持兩派看法，一派認同台積電，認為半導體庫存偏高將是新常態，明年不會有庫存調整的疑慮；不過，另一派則認為，半導體庫存偏高，明年勢必會有修正壓力，且若有第二波疫情衝擊終端銷售變差，庫存去化問題就會很大。

台積電釋出的第四季財測大致符合外資預期，不過，展望明年第一季，受到庫存去化問題影響，外資同樣持兩派看法，樂觀派認為營收將季減 0-4%，保守派則預期將季減 7-12%。

在明年資本支出方面，外資多預估將落在 180-190 億美元，但也有外資保守看待，認為可能較今年下滑至 160-170 億美元區間。

就外資最新報告來看，共 8 家外資持續喊買，1 家重申持有評等，並相繼上修目標價，目前目標價最高維持 600 元、最低為 410 元。