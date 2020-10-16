【中信投信】雙11倒數計時 投資契機浮現

大陸經濟數據持續轉好，8 月零售消費數據半年來首次擺脫衰退，比去年同期成長 0.5%，幅度雖小，意義重大，也預告即將來臨的雙 11 消費力道值得期待。中信投信建議，要精準掌握年底前這波電商題材，投資人得慎選電商成分比重較高的陸股 ETF。

中信中國 50（00752）經理人葉松炫分析，從剛剛結束的中國十一黃金周可見，中國消費復甦力道明顯，全國零售和餐飲重點監測企業銷售金額約為 1.6 兆人民幣，日均銷售額比去年同期增長約 4%，且各景點旅遊人潮擠爆，隱隱可見報復性消費的影子，對於接棒上場的雙十一來說也預示吉兆。

葉松炫指出，中國零售數據持續好轉，並以電商的零售成長最引人注意。根據中國國家統計局資料，今年 1 至 7 月，全國網上零售總額同比增長 9%。另一方面中國指標性電商阿里巴巴 *、京東 * 等，今年股價持續挺進，屢屢突破歷史新高。

葉松炫分析，9 月雖然略為回檔，但今年以來陸股爆發力仍頗具看頭，以 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數為例，今年以來至 10 月 15 日的報酬率仍有 19%。多檔新經濟類股頻創新高是主要推力，比如阿里巴巴、騰訊 *、美團點評 * 等；尤其阿里巴巴近期好消息不斷，不僅旗下子公司螞蟻金服即將上市，市值上看 2000 億美元，中國境內投資人對於螞蟻金服的預先認購已爆出搶購潮，屆時有望拉抬母公司股價。

多數陸股指數其成分股以金融、傳產為重，囊括阿里巴巴、京東、拚多多 * 等重量級電商的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數，電商就佔指數權重超過四分之一，意味該指數表現深受中國電商股價影響。根據彭博統計，從 2014 年起到 2020 年 8 月底為止，該指數每年第四季，11 月的表現都相對突出，代表雙 11 帶動下，線上經濟股價皆頗有表現。中信投信建議，有意參與雙 11 投資契機的投資人，不妨多加留意追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數的中信中國 50（00752）。

* 以上若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。

【中國信託投信獨立經營管理】

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金經金管會核備在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站投資人可前往本公司網站（www.ctbcinvestments.com）及公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。

本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的指數成分股票價格波動（包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響）將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定（目前無升降幅度限制）。基金於上市日後，本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 基金】具有槓桿風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 基金】為策略交易型之 ETF，標的指數之操作特性為每日重新平衡機制（Daily Rebalancing），此操作特性將產生複利效果與波動性影響，因此長期持有本子基金，標的指數累積報酬可能會與 MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index 累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。故不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，僅符合證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。本基金以追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍指數之績效表現為目標。本基金所追求之正向 2 倍報酬以標的指數單日報酬為限，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見本基金公開說明書 。

除臺灣證交所另有規定者外，證券商接受委託人首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證時，其受託人應符合適格性條件。故投資人首次買賣【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 基金】，除專業機構投資人外，投資人應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：1. 已開立信用交易帳戶；2. 最近一年內委託買賣認購 (售) 權證成交達十筆 (含) 以上；3. 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆 (含) 以上；並簽具風險預告書。

指數免責聲明：本文提及的基金或證券並不是由 MSCI 贊助、認可或推廣，MSCI 並不會就任何該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金公開說明書對 MSCI 與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。