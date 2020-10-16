疫情重挫債市 挑選高收益債掌握兩大訣竅

疫情重挫全球金融市場，高收益債更一度面臨違約飆升危機，儘管目前違約率趨緩，但法人仍提醒，投資高收益債建議可從兩大方向著手，包括：避開能源產業並以分散投資降低風險。

摩根投信表示，面臨新冠疫情衝擊，趨勢和生活型態快速產生變化，各產業反應不一，科技和醫療順勢強出頭，能源則在需求下滑中承受壓力，建議避開無法因應趨勢變化的不良標的。

摩根投信指出，美國聯準會表態 2023 年前都不會升息，而低利環境，推動投資人對較高收益率的需求，以截至今年上半年各類資產收益率來看，高收益債收益率達 7.49%，新興市場債約 4-5%，投資等級債約 1.87%。

在股票收益率部分，新興市場高息股約 5.84%，美國高息股有 3.62%，另類收益如全球 REITs 也有 3.62% 收益率，經濟在政策力道支持下又逐步回穩，高收益債成為尋求收益且願意承擔風險的首選。

新加坡瀚亞投資的投資總監 Joanna Ong 認為，後疫情時代，分散投資仍然是投資唯一的「免費午餐」，中長期角度來看，分散投資獲取的回報往往亦高於純股票投資組合。

瀚亞投資指出，雖然今年上半年疫情期間，無論股債匯市，成熟國家或新興市場，都遭受衝擊並出現明顯修正，然而這主要是因為單一重大事件造成的短期現象，導致市場與資產類別之間的相關性在短期內的方向可能會趨於一致，尤以市場極端受壓的期間這樣的情況更為明顯。

瀚亞投資建議，股債混合投資組合的風險調整後回報可被視為分散投資的優勢之一，隨著投資期延長，所獲取的回報往往亦高於純股票投資組合。投資期延長，取得的回報一般也會越高。

在債券部分，目前相對看好目前平均殖利率約為 6% 的美國高收益債券，主因是聯準會宣布將無限量擴大其資產負債表的規模支撐美國經濟。計劃包括買入美國投資級別企業債券和美國高收益債券，因此美高收益債券應可受惠於聯儲局的流動性支持，並成為具吸引力的收益來源之一。