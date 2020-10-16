市場熱度高 傳螞蟻將IPO估值目標調升至2800億美元

雖然螞蟻集團上市前出現波瀾，上市時程恐趕不及在 10 月底，但無損投資人對其 IPO 的熱度。周五 (16 日) 外電引述知情人士指出，基於市場需求強勁，螞蟻集團計劃將 IPO 的估值目標提升至 2800 億美元。

知情人士指出，螞蟻集團與法人初步討論後，計劃將估值目標調升 12%，由原本的 2500 億美元升至 2800 億美元，目標集資 350 億美元。

同時可以確定的是即便川普政府計劃阻撓螞蟻集團 IPO，但其仍將不受影響繼續進行上市作業。

此外，消息人士也透露港交計劃在下周對螞蟻集團展開上市聽證，不過螞蟻集團及港交所均不證實該消息。

而今日英國巴克萊銀行、工銀國際和中銀國際等均被列為螞蟻集團在香港 IPO 的主辦承銷方。根據市場慣例，主辦承銷方登記後意味著公司已經準備啟動發行，IPO 前置作業進入最後階段。

近期傳出螞蟻集團在中國上市進度受阻，主要因為中國證監會正在調查五檔新上市基金可參與螞蟻集團 IPO 戰略配股一事，主管機關正在查證螞蟻集團是否出現利益衝突。

螞蟻集團在中國的上市過程不順勢必連帶影響到香港市場上市作業，因其打算要在同一天中、港兩地同步上市。