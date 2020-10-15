螞蟻利空一波波 阿里巴巴重挫3%

周四 (15) 阿里巴巴股價遭到重擊，主要是受到外媒傳出美國國務院已經提案，計劃把其子公司螞蟻集團納入「實體清單」內，另一方面螞蟻集團上市進度受到阻礙，恐延後上市，兩大利空拖累阿里巴巴股價一度重挫逾 3%。

在利空消息的拖累下，港股市值王阿里巴巴在早盤跳空開低後一路在低檔震盪，中午收盤大跌逾 3%。而在午盤後阿里巴巴股價也未見起色，持續在低檔遊走。

另一方面，阿里巴巴走勢低迷，第二大市值企業騰訊同樣也身處美中科技戰的暴風圈內，股價表現疲弱，加上蘋概股連續第二天的回檔，導致恒生科技指數走勢受到拖累。截至下午 14:20 止，恒生科技指數暫報 7606.75 點，下挫 2.7%。

(圖片: AFP)

根據外媒最新消息顯示，川普政府內部的中國鷹派人士企圖嚇阻美國投資人參與螞蟻集團 IPO，因此要求美國政府在螞蟻集團上市之前將其列入實體清單內，使得螞蟻集團募資不順無法成為全球最大 IPO 企業。

此外，螞蟻集團近期也傳出遭到中國證監會調查，因此暫停一切 IPO 活動，等待中國證監會進一步放行。

起因在於中國有五檔新上市基金可戰略配股螞蟻集團股票，但該基金第三方銷售管道只能在螞蟻旗下的支付寶申購，傳統金融業的分銷管道無法買進該五檔基金，使得中國金融界嘩然，直指螞蟻藉著自家 IPO 自肥，壯大自己在消費金融產業的地位。

由於爭議太大，中國證監會立即介入調查，導致螞蟻集團只能等待主管機關答覆才能再進行後續上市流程。

原先外界認為螞蟻集團將在 10 月底於中、港兩地上市，但現在面臨突如其來的變數使得其在 10 月上市恐夢碎。螞蟻集團最新表態稱，其上市流程正在兩地推動中，但沒有預設任何上市的時間表。

