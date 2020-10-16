〈頎邦結盟華泰〉雙方策略合作 頎邦取得華泰3成持股

面板封測大廠頎邦 (6147-TW) 與記憶體封測廠華泰 (2329-TW) 董事會今 (16) 日分別通過策略合作案，雙方將建立長期合作關係，頎邦將以每股 11.59 元，取得華泰主要股東 30.89% 持股。

根據雙方協議， 其中 12.71% 為現金收購，現金收購總金額為 8.2 億元；其餘 18.18% 由頎邦增發新股換取華泰現股，頎邦增發股份為 2.79%。

除現股外，華泰將透過私募發行特别股新台幣 30 億元，全數由頎邦認購，其中包括新台幣 10 億元負債類乙種特別股，期間為 5 年，對華泰股東權益無稀釋；另外新台幣 20 億元權益類丙種特別股，無到期日，華泰得以現金買回或轉換成華泰普通股。

此次參與頎邦現金收購的華泰股東，包含美商金士頓關聯企業、華泰創辦人杜俊元、長春投資、群聯 (8299-TW) 等。

華泰、頎邦現今服務市場無重疊，製程技術互補性強，雙方將以各自現有技術為基礎，透過策略合作，共同開發新世代封裝產品，提供客戶完整的 IC 封裝測試解決方，以滿足客戶未來新世代封裝需求。

對於頎邦入股後，是否會取得董事席次，華泰總經理董悅明表示，由於是策略合作，雙方後續會針對合作需求，再進行討論。