成本考量 同一營業地址多人登記家數占比達2成

財政部統計，截至今年 10 月全台 149.3 萬家營業人地址中，約 2 成、共 30.8 萬家營業登記地址為複數營業人，其中又以同一地址登記 5 家以下者家數最多，約 24.4 萬家，占比高達 8 成，而登記熱門地址則以果菜批發市場為主，前三大熱門登記地址分別為「台北市第一果菜批發市場」、「新北市果菜運銷公司」與「台北市士林夜市」。

根據稅法規定，營業人應在開業前在實際營業地址辦理登記，而部分產業因屬性特殊並考量營業成本，因而出現同一地址出現多名營業人重覆登記的現象，且主要為果菜漁批發市場。

財政部表示，部分特定行業亦會因地址不精確，導致登記人眾多，例如台北市建國假日玉市、桃園石門水庫遊艇業者，進一步觀察各大產業別，不同營業人登記於同一地址，主要以金融與保險業居冠，占比 49.7%，其他服務業占 8.8% 最低。

若以行業子類別來看，果菜及魚批發市場承銷業、計程車派遣、聯繫服務等業占比達 8 成最高，其他包括金融投資相關行業占比也有 6 成以上。

以縣市別來看，台北市與離島占比較全國平均數 2 成高，其中台北市因屬批發業、金融及保險業者較多，離島縣市則因觀光需求，兼營民宿與餐飲業者眾；另外，嘉義、彰化縣市等因產業分布差異，因此占比低於 1 成。

財政部分析，不同營業人登記於同地址原因不盡相同，但研判可能與近年管理或個人服務業、虛擬辦公室、線上零售 商等經濟活動興起有關，業者可能基於降低經營成本，透過登記同一地址減輕稅 (費) 率房屋、地價稅及水電費。