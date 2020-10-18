〈台股風向球〉提防大盤利多不漲 Q3財報資優生可望主導盤勢

過去一周即便台幣頻創逾 9 年來新高、台積電法說也釋出偏多展望，但居高思危態度轉強，台股轉跌 136 點，終結周線連 2 紅，法人指出，距美國大選僅 2 周時間，市場震盪觀望氣氛越來越濃，加上歐美疫情再次升溫、美股密集發布財報，須提防利多不漲，不排除未來一周大盤壓回整理壓力升溫，預料第三季財報資優生將可主導盤面。

台積電法說釋利多，國內外法人隨後也陸續上修目標價，然而，法說行情失靈，上周五股價轉跌近 1%，法人認為，台積電法說符合預期，但缺乏驚喜，導致三大法人法說後全面轉賣，其中，外資連 3 賣、自營商也連 5 賣，不利大盤氣氛。

除了美國總統大選時點逼近，歐美疫情再次對股市投下變數，法國 9 大城市 17 日起實施宵禁，英國也宣布首都倫敦 17 日起實施更嚴格的聚會限制，德國、義大利、捷克等勒令餐廳和酒吧關閉或提早打烊，比利時也已宣布實施宵禁並關閉餐廳 1 個月。

從籌碼面來看，三大法人上周合計賣超近 75 億元，其中，外資賣超近 90 億元，法人提醒，外資態度反反覆覆，導致台股多次挑戰站穩萬三大關無功而返，反而累積上檔套牢賣壓。

未來一周，台股將於 10 月 21 日進行台指期結算，而 10 月 22 日則有美國總統最後一場辯論會登場，法人認為，美國新紓困案短期恐難有更新進展，無法為美股上漲增添新一波動能，而接下來一周美股有英特爾、特斯拉等將公布財報，都將對台股造成影響。

整體來看，大盤是上有壓下有撐，不確定因子多，卻仍有滾滾熱錢上膛，多空皆不敢貿然出手，預料接下來一周盤勢仍偏觀望，成交量將續縮至 2000 億元之下。