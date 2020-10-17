〈美股盤後〉美預算赤字創紀錄 那指尾盤急殺翻黑、週線收紅
週五 (16 日) 強勁的零售銷售數據，瑞輝疫苗問世最快的時間表出爐等利多消息，激勵道瓊收高 100 點，標普近乎持平，雙雙揮別連續三個交易日跌勢。
然而，科技股尾盤出現大量賣壓，那指、費半翻黑作收，道瓊與標普本週均創下連續第三週漲勢，那指四週連勝。
新刺激法案進展甚微，眾議院長佩洛西暗示明年一月之前才會達成新刺激法案。財政部長梅努欽承認刺激措施不太可能在 11 月 3 日美國大選之前推出。美國總統川普持續呼籲，希望刺激規模大過 1.8 兆美元。
美國財政部公布，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218%，達 3.13 兆美元，為去年赤字 (9840 億美元) 的三倍多，是金融危機時期 (2009 年) 的兩倍 (1.4 兆美元)。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3900 萬例，死亡數突破 110 萬例。美國累計確診超過 800 萬例，累計死亡數超過 21.8 萬。
歐洲染疫速度已超過美國，歐洲七日平均單日新增 187 例，美國則為 162 例。英國宣布更嚴的防疫計畫、法國進入緊急狀態，德國公布防疫新規。
世衛組織 (WHO) 表示，歐洲某些地區的重症病房床位已接近飽和，WHO 新興疾病部門主管官員范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 表示，這在接近流感季節時令人擔憂。
週五 (16 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 112.11 點，或 0.39%，收 28,606.31 點。
- 標普 500 指數上漲 0.47 點，或 0.01%，收 3,483.81 點。
- 那斯達克指數下跌 42.31 點，或 0.36%，收 11,671.56 點。
- 費城半導體指數下跌 11.37 點，或 0.47%，收 2,399.76 點。
五大科技巨擎幾乎全黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 持平；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.79%；臉書 (FB-US) 下跌 0.30%。
道瓊成分股以卡特彼勒領漲。卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.25%；波音 (BA-US) 上漲 1.89%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.64%； Honeywell (HON-US) 上漲 1.30%；高盛 (GS-US) 下跌 1.15%。
費半成分股多收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.13%；AMD (AMD-US) 上漲 0.05%；美光 (MU-US) 下跌 0.64%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.35%；應材 (AMAT-US) 下跌 0.80%。
台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.70%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.64%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。
焦點個股消息
輝瑞 (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech SE 表示，有望在本月和下月第三週取得關鍵數據後，向美國食品及藥物管理局 (FDA) 呈交緊急使用授權 (EUA) 申請，其股價上漲 3.83%，BioNTech SE (BNTX-US) 上漲 4.10%。
歐盟航空安全局 (EASA) 表示，波音對 737 Max 作出改善後已達安全要求，有望在今年底前重啟歐洲航程，但仍需兩年時間準備。波音 (BA-US) 早盤大漲逾 5%，尾盤回吐漲幅收紅 1.89% 至每股 167.35 美元。
經濟數據
- 美國 9 月零售銷售年增率報 5.4%，前值 2.6%
- 美國 9 月零售銷售月增率報 1.9%，預期 0.7%，前值 0.6%
- 美國 9 月工業產出月增率報 - 0.6，預期 0.6%，前值 0.4%
- 美國 10 月密大消費者信心初值報 81.2 ，預期 80.0，前值 80.4
華爾街分析
Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「經濟繼續顯示出強勁的增長空間，但這些空間需要擴大。對於那些仍然有工作的人來說，經濟正在復甦。但問題是，如果最初的失業人數繼續上升，我們是否會繼續看到零售銷售出現意外增長。」
MRB Partners 策略師在一份報告中寫道：「全球股市持續動盪，在” 未來經濟好轉的希望、與尚未遏制的新冠流行病，及經濟反彈動能消退跡象間” 擺盪。史無前例的財政政策行動支持經濟活動，推高風險資產價格，但還不足以產生自我強化的經濟擴張。」
策略師們補充說：「仍在等待新冠治療和疫苗的成功問世的消息，而本週這兩個消息都傳出壞消息。」