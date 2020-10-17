〈美股盤後〉美預算赤字創紀錄 那指尾盤急殺翻黑、週線收紅

週五 (16 日) 強勁的零售銷售數據，瑞輝疫苗問世最快的時間表出爐等利多消息，激勵道瓊收高 100 點，標普近乎持平，雙雙揮別連續三個交易日跌勢。

然而，科技股尾盤出現大量賣壓，那指、費半翻黑作收，道瓊與標普本週均創下連續第三週漲勢，那指四週連勝。

那指 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

新刺激法案進展甚微，眾議院長佩洛西暗示明年一月之前才會達成新刺激法案。財政部長梅努欽承認刺激措施不太可能在 11 月 3 日美國大選之前推出。美國總統川普持續呼籲，希望刺激規模大過 1.8 兆美元。

美國財政部公布，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218%，達 3.13 兆美元，為去年赤字 (9840 億美元) 的三倍多，是金融危機時期 (2009 年) 的兩倍 (1.4 兆美元)。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3900 萬例，死亡數突破 110 萬例。美國累計確診超過 800 萬例，累計死亡數超過 21.8 萬。

歐洲染疫速度已超過美國，歐洲七日平均單日新增 187 例，美國則為 162 例。英國宣布更嚴的防疫計畫、法國進入緊急狀態，德國公布防疫新規。

世衛組織 (WHO) 表示，歐洲某些地區的重症病房床位已接近飽和，WHO 新興疾病部門主管官員范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 表示，這在接近流感季節時令人擔憂。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 112.11 點，或 0.39%，收 28,606.31 點。

標普 500 指數上漲 0.47 點，或 0.01%，收 3,483.81 點。

那斯達克指數下跌 42.31 點，或 0.36%，收 11,671.56 點。

費城半導體指數下跌 11.37 點，或 0.47%，收 2,399.76 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，公用事業、醫療保健與工業板塊領漲，能源、非必需消費品與房地產領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎幾乎全黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 持平；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.79%；臉書 (FB-US) 下跌 0.30%。

道瓊成分股以卡特彼勒領漲。卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.25%；波音 (BA-US) 上漲 1.89%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.64%； Honeywell (HON-US) 上漲 1.30%；高盛 (GS-US) 下跌 1.15%。

費半成分股多收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.13%；AMD (AMD-US) 上漲 0.05%；美光 (MU-US) 下跌 0.64%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.35%；應材 (AMAT-US) 下跌 0.80%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.70%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.64%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

焦點個股消息

輝瑞 (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech SE 表示，有望在本月和下月第三週取得關鍵數據後，向美國食品及藥物管理局 (FDA) 呈交緊急使用授權 (EUA) 申請，其股價上漲 3.83%，BioNTech SE (BNTX-US) 上漲 4.10%。

輝瑞新冠疫苗問世時間表更加清晰，最快 11 月底向美 FDA 申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權 (圖片：AFP)

歐盟航空安全局 (EASA) 表示，波音對 737 Max 作出改善後已達安全要求，有望在今年底前重啟歐洲航程，但仍需兩年時間準備。波音 (BA-US) 早盤大漲逾 5%，尾盤回吐漲幅收紅 1.89% 至每股 167.35 美元。

經濟數據

美國 9 月零售銷售年增率報 5.4%，前值 2.6%

美國 9 月零售銷售月增率報 1.9%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 9 月工業產出月增率報 - 0.6，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 10 月密大消費者信心初值報 81.2 ，預期 80.0，前值 80.4

紅線：美國零售銷售年增率；綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「經濟繼續顯示出強勁的增長空間，但這些空間需要擴大。對於那些仍然有工作的人來說，經濟正在復甦。但問題是，如果最初的失業人數繼續上升，我們是否會繼續看到零售銷售出現意外增長。」

MRB Partners 策略師在一份報告中寫道：「全球股市持續動盪，在” 未來經濟好轉的希望、與尚未遏制的新冠流行病，及經濟反彈動能消退跡象間” 擺盪。史無前例的財政政策行動支持經濟活動，推高風險資產價格，但還不足以產生自我強化的經濟擴張。」

策略師們補充說：「仍在等待新冠治療和疫苗的成功問世的消息，而本週這兩個消息都傳出壞消息。」