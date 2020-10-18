《三國群英傳M》攜手全聯展開跨界合作 將推大型改版添營運動能

智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀 (3546-TW) 聯合發行的 MMORPG 國產手遊《三國群英傳 M》，今 (18) 日宣布攜手「全聯 PXGo!」展開跨界聯名合作，並將於 10 月 27 日將推出大型改版，持續為營運挹注新動能。

《三國群英傳 M》今日在台北三創生活園區舉辦大型電競賽事「百萬獎金爭霸賽」總決賽，宇峻奧汀董事長劉信表示，這次突破以往框架舉辦大型軍團電競賽事，是要回歸做遊戲的初衷，首要考量就是要讓玩家從遊戲中獲得樂趣與滿足。

劉信指出，《三國群英傳 M》將於 10 月 27 日推出大型改版，預期將為營運持續挹注動能，本季也會再推出《潘朵拉的回響》、《 sin 七大罪～魔王崇拜～》等遊戲。

遊戲新幹線副總經理張益民並宣布，《三國群英傳 M》將與「全聯 PXGo!」啟動跨界聯名活動，這是全聯首次與遊戲合作，盼透過彼此的行業服務特性和能量，開創出新客層相互推動的火花，並讓遊戲服務能夠深入玩家生活的每個角落。

張益民指出，繼前次的 Gogoro 抽獎活動後，希望能找到能實質回饋更多玩家的方式，因此與全聯展開跨界合作，目前全聯 PXGo! 註冊用戶約 600 萬人，盼透過全聯的滲透度與福利點數兌換的自由度，回饋玩家，提供上千個獎金名額，總獎金價值上看 200 萬元。

張益民也預告，將參與 2021 台北國際電玩展，打造《三國群英傳 M》滿一週年的同慶活動，未來還會持續規劃更多不同型式的玩家活動，讓玩家可以和研發及營運團隊有更多的交流機會。