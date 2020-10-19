盤前財經大事搶先讀2020年10月19日

今日操盤前瞻

法說會：申豐

除權息：敏成

〈台股風向球〉提防大盤利多不漲 Q3 財報資優生可望主導盤勢

過去一周即便台幣頻創逾 9 年來新高、台積電法說也釋出偏多展望，但居高思危態度轉強，台股轉跌 136 點，終結周線連 2 紅，法人指出，距美國大選僅 2 周時間，市場震盪觀望氣氛越來越濃。閱讀全文...

美總統大選剩不到三周 拜登若當選將如何影響美元、貿易？

隨著民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 支持率領先幅度來到雙位數，保德信 (PGIM) 固定收益部門首席經濟學家 Nathan Sheets 預估若拜登入主白宮，美國未來將重返傳統的貿易外交，美元也可能因此變得較具不確定性。閱讀全文...

國際新冠疫苗明年來台 台廠面臨三大考驗

國際四大藥廠開發的新冠疫苗進入三期臨床試驗，其中德國藥廠 BioNTech(BNT) 的疫苗有望今年底通過相關認證審查，不過該疫苗屬於 mRNA 疫苗，儲存、運送過程中需保持在 - 70⁰C 以下，東洋 (4105-TW) 等台廠若明年要代理進口，將面臨三大考驗，包括疫苗需經冷鏈運送、疫苗低溫保存、及近上億元的採購價。閱讀全文...

歷經庫存去化 伺服器 DRAM 市況明年 Q1 反彈

在疫情帶動下，伺服器 DRAM 需求第二季起顯著升溫，價格也因此大漲，但在需求端面臨庫存調整下，第三季市況迅速反轉，價格轉跌，隨著需求端庫存去化至正常水位，伺服器業者第四季可望重啟 DRAM 採購動能，價格有機會在明年首季反彈。閱讀全文...

〈新台幣 28 成常態〉海外基金勿輕言贖回 三招避免賺利差、賠匯差

新台幣強升，不少境外基金投資人擔心，以美元計價的海外基金會出現匯兌損失，業者表示，投資人千萬不要因為計價幣別的迷思就輕言贖回，以免「錯殺忠良」。閱讀全文...