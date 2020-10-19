〈台股盤前〉全球疫情升溫、美大選前 市場觀望氣氛濃拚站回10日線

全球疫情再次升溫，美國預算赤字創下新高，導致美股上周五漲跌互見，台股也在三大法人聯手賣超 75 億元下，上周失守 5、10 日線、12800 點關卡，預期本周在美國大選倒數、全球疫情升溫等不確定因素影響下，市場觀望氣氛仍濃，維持震盪走勢，短線力拚站回 10 日線。

美股四大指數上周五 (16 日) 漲跌互見，道瓊指數上漲 112.11 點或 0.39%，收 28606.31 點；那斯達克指數下跌 42.31 點或 0.36%，收 11671.56 點；標普 500 指數上漲 0.47 點或 0.01%，收 3483.81 點；費城半導體指數下跌 11.37 點或 0.47%，收 2399.76 點。

蘋果上周釋出新款 iPhone 等四樣新品，其中，最新 iPhone 12/12 Pro 本周將正式開賣，全球預購狀況熱絡，傳出新 iPhone 啟動緊急追加備貨，主力組代工廠鴻海、和碩分別祭出高額獎金招募人力，趕工出貨，其中，鴻海估拿下蘋果新機近七成訂單，可望挹注第 4 季營運。

半導體需求強勁，傳出上游 IC 設計族群聯詠、敦泰等，因應 8 吋晶圓代工產能持續吃緊，調漲 IC 設計產品價格，漲幅達到 10-15%，以反映成本，開出近年晶片漲價第一槍。

另外，鴻海上周五舉行科技日，董事長劉揚偉強調，鴻海電動車領域要在 2025-2027 年要取得全球電動車 10% 市占；此外，與裕隆合資的鴻華先進將聚焦平台發展，純電車產品則最快在兩年內問世，在關鍵零組件上，也預計最快 2024 年將推出首款商業化的固態電池。

法人指出，近期台幣頻創 9 年多新高、台積電也釋出偏多展望，但市場在美國總統大選倒數、全球秋冬二次疫情升溫下，居高思危態度轉強，估大盤將維持上有壓下有撐、高檔震盪格局，成交量恐續維持在 2000 億元之下。