【袁志峰專欄】經濟數據亮麗 利好中港股市

10 月 19 日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $5.44

1) 股市前景

中國今日將公布 9 月份主要經濟數據及三季度經濟增長率，預期數據理想，支持人民幣兌美元匯率上升，利好中港股市。短線投資可關注中資金融股包括銀行、保險及券商板塊。預測恒指月底前波幅為 24000 至 25500 點，後市向上機會較大。

今天推介是龍源電力 (916)，中國新能源發展在「十四五規劃」下有極大機會提速，以達成 2060 前實現碳中和的目標。龍源電力主要從事風力發電業務，公司基本因素不俗，過去 5 個財年的收入及盈利均續年上升，年復式增長率分別為 8.6% 及 12.3%。受經濟放緩影響，今年上半年收入同比增長 1.3%，盈利同比增長 3.8%。今年 9 月及首 9 個月，完成發電量分別同比增長 6.8% 及 3.6%，反映三季度發電量增長較上半年明顯改善。現價對比市盈率 9.0 倍，市賬率 0.82 倍，股息率 2.2%。下周二將公布三季度業績。建議買入，目標價 6.10 港元，止損價 5.15 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 36 點，已是全日低位，隨後輾轉上升，最多曾漲 298 點，收報 24386 點，升 228 點或 0.9%。成交額按日跌 13% 至 1130 億元，較 9 月日均成交額 1222 億元低 8%。港股通南向資金淨買入 44 億元，10 月以來淨買入 254 億元。全周計，恒指升 1.1%。

藍籌股 23 升 23 跌 4 持平。建設銀行 (939)、工商銀行(1398)、交通銀行(3328) 及中國人壽 (2628) 分別漲逾 5%、4%、3% 及 3%，是升幅最大藍籌。石藥 (1093) 跌逾 5%，是跌幅最大藍籌。其次是蒙牛乳業 (2319) 及中生製藥 (1177) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數升 0.8%，成份股 20 升 7 跌 3 持平。大型科技股全線上升，阿里巴巴 (9988) 及小米 (1810) 漲逾 3%，京東 (9618) 升逾 1%。ASM 太平洋 (522) 漲逾 5%，是升幅最大成份股。閱文集團 (772) 升 3%。新東方在線 (1797) 及聯想 (992) 是跌幅最大成份股，分別瀉逾 4% 及 3%。全周計，恒生科技指數升 1.4%。

板塊方面，內銀、內險、中資券商及紙業股跑赢大市。中國 4 大銀行平均漲逾 4%。中國太保 (2601) 及新華保險 (1336) 漲逾 4% 及 5%。中信証券 (6030) 及海通證券 (6837) 漲逾 2%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 分別漲逾 4% 及 3%。太陽能、風電、教育、電訊及奶製品股下跌。保利協鑫能源 (3800) 及福莱特玻璃 (6865) 分别跌 7% 及 4%。金風科技 (2208) 跌 8%。宇華教育 (6169) 及楓葉教育 (1317) 跌 4%。

周五上証指數平開後，全日窄幅震盪，收報 3336.36 點，升 0.1%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 5 億元，10 月以來淨買入減至 224 億元。全周計，上証指數升 2.0%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數漲跌不一。道指收報 28606 點，升 112 點或 0.4%。標指持平，納指跌 0.4%。美匯指數跌 0.2%，收報 93.69。現貨金價跌 0.5%，收報 1900 美元。全周計，道指、標指及納指分別上升 0.1%、0.2% 及 0.8%。

4) 宏觀 / 行業訊息

發改委正式發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》，共有六大類 40 條，其中要素市場化配置方面 13 條，包括推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制；推出深市股票股指期貨；開展創新企業境內發行股票或存託憑證 (CDR) 試點，完善創新企業境內發行上市制度等。(信報)

港匯持續偏強，周五再度觸及 7.75 強方兌換保證，金管局承接美元沽盤，向市場注入 64 億港元，銀行體系總結餘將於明日增至 3217 億元，較 9 月底多 782 億元。(信報)

5) 新股訊息

合景悠活 (3913) 今日招股，發行約 3.83 億股，其中 10% 作公開發售，招股價每股 7.0 元至 8.13 元，集資最多 31.2 億元，每手 1000 股，入場費 8211.93 元，本月 30 日掛牌。8 名基石投資者合共認購 1.2 億美元，其中高瓴資本認購 5000 萬美元股份。(信報)

6) 個股訊息

有投資銀行預期阿里巴巴 (9988) 於 7 月至 9 月財政季度，整體收入按年增長 28.7%，至 1532 元人民幣；季內撇除利息、稅項及攤銷前盈利料升至 376 億元人民幣，按年增長約 20%。(信報)

美國聯邦通訊委員會（FCC）發信要求司法部及其他執法部門，檢視中國聯通 (762) 美國分公司的運作，是否威脅美國國家安全。FCC 期望相關部門在 11 月 16 日前作出回應。(信報)

中國太平 (966) 公布，旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老，今年首 9 個月累計原保險保費收入 1453.77 億元人民幣，按年增長 3.0%。(信報)

中國建材 (3323) 發佈公告，公司正在籌劃一項重組事項，該事項若得實施，將涉及公司的附屬公司中材國際 (600970.SH) 發行股份，該事項可能構成中材國際的重大 資產重組。(Wind)



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