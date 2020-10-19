【鍾國忠專欄】近一個月台股這個族群最值得留意

(一) 指數相對高低檔才有較大成交量

截至 10 月中旬為止，上市指數仍無法攻上先前 7/28 寫下的最高點 13031 點，甚至近日高點出現在 10/12 的 12997 點，差 3 點就看到 13000 點位置，但指數隨即出現拉回，顯見 13000 點整數關卡仍有相當的壓力，由於離美國總統選舉大概只剩下不到半個月的時間，市場常態交易量也略有減少，觀察這段盤整時間，台股量能變化有一個很有趣的現象，日量出現近 2500 億元以上大量時，發生點都在高點近 13000 點，低點在 12500 點以下時 (註: 8/31 大量例外，主要是因當天是 MSCI 盤後生效)，顯示著市場一直在高低來回操作，因此當指數來高點漸樂觀時，此時投資人就要冷靜不追漲，反之，當指數來低點漸悲觀時，此時就要冷靜不追殺，否則操作將容易呈現出追漲殺低的做法。

(二) 盤整期這類股有機會成短線聚焦

因為有資金行情，但又離美國總統選舉日已近，此時倒是認為，生技醫療類股可作為操作參考方向，以下將從三點來扼要來分析：

1. 過往主流股短線不易聚買盤：由於上次美國總統選舉的民調結果經驗，市場投資人也擔心這部分效應，因此民調高者也不放心，民調低者不開心，即然如此，短期市場操作就不會偏向選主流的高風險個股，操作將偏向轉進過往非主流股，但不是所有類股都會被考慮，最好還要有市場投資人可認同。

2. 疫情因素：進入 Q4 後天氣變冷，最近歐洲疫情又略出現稍有變化，因此各國都小心面對問題，疫情處理各國已比上半年有經驗，但未來演變，是這一年經濟發展很重要的因子，因此類股族群買盤隨時有機會回流，重點是，先前這類股族群股價已有先拉回整理，對空手者較有買進誘因。

3. Q3 財報效應：上市櫃公司日前已完全公布 9 月營收，也表示 Q3 季報將陸續產生，受到新台幣升值影響，Q3 將產生匯損，出口業者的財報評估更須小心看待，由於財報將在 11 月中旬前公布，這段時間已有不少個股開始反應 Q3 財報好壞，股價逐漸進行修正走勢，對於過去式的成績，Q3 財報幾決定 2020 年成績好壞，雖然生技醫療股 Q3 營運跟 Q2 比較，成長幅度趨緩，但就年度同期分析，今年 Q3 可確定比去年同期大幅成長，換言之，接下來公布 Q3 的財報，對股價相對有支撐保護，惟要注意的是，仍建議有實質獲利為主的醫材 (含橡膠類) 或藥品股等為主，對於新藥或未獲利公司，得再注意觀察。

整體而言，離美國總統大選已近，雖市場買盤略有影響，但終究還是得看個別公司的財報表現為主，就現階段而言，如要兼顧「過去式」與「未來式」，不妨短線可留意生技醫療類股的走勢。