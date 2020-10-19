中國第三季GDP年增4.9% 不如預期

周一 (19 日) 中國統計局公布第三季中國 GDP 年增 4.9%，預期 5.5%。以今年各季度來看，第一季 GDP 年增 - 6.8%，第二季年增 3.2%，第三季年增 4.9%。前三季中國國內生產總值 72.3 兆人民幣，年增 0.7%，累計成長率已由負轉正。

中國統計局指出，在政府的全力防疫之下已有效推動企業生產、民眾生活恢復秩序，前三季經濟成長已由負轉正，市場供需關係逐漸改善，整體經濟保持穩定。

今年前三季，中國居民人均可支配收入達 23781 人民幣，名目年增率 3.9%，實質年增率 0.6%。其中，城鎮居民人均可支配收入 32821 人民幣，名目年增率 2.8%，實質則年增 - 0.3%；農村居民人均可支配收入 12297 人民幣，名目年增率 5.8%，實質年增 1.6%。中國居民人均可支配收入中位數 20512 人民幣，名目年增率 3.2%。

就業市場方面，中國城鎮調查失業率在穩定中下滑，就業形勢整體保持穩定。前三季，中國城鎮新增就業人數達 898 萬人，完成全年目標的 99.8%。9 月份，城鎮調查失業率為 5.4%，比 8 月份下滑 0.2 個百分點。