利率連六凍 中國10月LPR一年期3.85%

周二 (20 日) 中國人行公布，10 月份一年期和五年期以上貸款市場報價利率 (LPR) 分別為 3.85% 和 4.65%，均與 9 月相同，符合市場預期，已連續第六個月維持不變。

資料來源: 中國外匯交易中心

10 月份 LPR 不變已有跡可循，上周四 (15 日) 中國人行進行 5000 億人民幣 MLF 操作，而利率持在 2.95% 不變。由於 MLF 利率是 LPR 的重要參考指標，因此在 MLF 利率不變之下，外界已認為本周調降 LPR 機會已低。

目前中國人行對於貨幣政策看法已一改寬鬆態度，漸漸回到中性水準，走向適度彈性的動態調整市場流動性。

今年第一季受到新冠肺炎衝擊，人行透過降準及操作 MLF 的方式釋出中長期流動性，引導市場利率快速下滑。



第二季時人行針對流動性的操作是採「縮長放短」，MLF 減量展延成為常態。不過在中長期流動性逐漸回收的過程中，市場利率開始回升至人行政策利率水準，同業存單曾在 9 月份突破 MLF 利率。

因此，為控制利率在合理範圍，人行自 8 月起連續三個月超額展延 MLF。8 月份共有 5500 億人民幣 MLF 到期，人行則釋出 7000 億人民幣；9 月份有 2000 億人民幣 MLF 到期，人行釋出 6000 億人民幣。