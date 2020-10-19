【聯邦投信】ESG優質防禦，提升資產防護力！

現今已進入秋冬之際，部分新興市場如巴西、印度之確診人數略為緩降，成熟市場如歐洲、美國等疫情仍然蔓延。聯邦投信表示，全球經濟及產業活動受疫情影響復甦遲緩，且二度疫情風險仍高，加上有美國總統大選等不確定因素干擾，投資布局宜聚焦長期穩健之固定收益型產品，搭配 ESG 債券布局，降低短期波動干擾，從容應對風險市場！

政府相關產業多具備 ESG 評級 嚴防下檔風險！

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人余政民指出，從政府陸續推動限塑政策、要求上市公司必須編製企業社會責任報告書等，都顯現 ESG 的影響力正在全面擴散，而政府相關產業為配合政府政策，將成為 ESG 先鋒部隊。

余政民分析，政府相關產業較一般產業優先被納入 ESG 指數，更能防範下檔風險！從 2020 年第一季來看，雖因新冠疫情來勢洶洶，導致全球金融市場劇烈震盪，但 MSCI 美國整體投資級公司債指數總報酬 (詳見表一) 顯示，具備 ESG 指數之報酬率僅下跌 1.80% 至 2.00%，跌幅遠小於整體市場的 2.50%，疫情過後，更顯現致力於 ESG 的企業承受波動能力更強！

ESG 掛保證，優質成分再提升

余政民表示，ESG 評級包含了環境、社會、公司治理，如氣候變遷、員工福利、產品責任、社會穩定及安全、企業行為、總體環境等，有利於企業長遠發展，更能強化債券品質。

另一方面，余政民指出，自疫情肆虐至今，整體經濟活動仍較年初低迷，通膨的成長仍受到壓抑，在各項救助措施的幫助之下，市場金融狀況及流動性近期才獲得改善，加上財政刺激與資金寬鬆的方向維持不變，財政刺激法案較有可能通過的時間是明年年初，更凸顯在當前低利市況之下擁有穩定息收之固定收益型產品更具迫切性。

整體而言，余政民認為，在當前低利率時代之下，擁有 ESG 評級的債券獲選成為投資等級中的資優生，而投資人鎖定已納入 ESG 投資主題之政府相關產業，能打造投資人、企業與環境三贏的資產配置，除了降低極端市場損失機率，亦能使投資組合在市場週期中乘風破浪，更有利於追求投資表現！

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於本基金亦得投資於高收益債券，高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金投資中華民國境內及境外之有價證券，商品風險含有債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。由於本基金主要投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。本基金於三年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主；此外，存續期間將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，並在三年期滿時接近於零。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日後第八個營業日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日起即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之費用， 配息組成項目揭露於公司網站 (www.usitc.com.tw)。本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別及人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，需自行承擔匯率變動之風險，此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時需承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價) 或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險及基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 及公開資訊觀測站 (http：//mops.twse.com.tw) 查詢。【聯邦投信獨立經營管理】