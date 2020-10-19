【中信投信】台股憂選後動盪 越股續走多頭

受新冠疫情染病數持續上攀，加上美國財政刺激法案兩岸仍未獲的共識，上週新興亞股一反前周的火熱行情，股價再度翻黑，將前周漲幅吐出大半，越南、印尼成為少數漲勢持續堅挺的新興亞股，但根據彭博統計，越南近一個月的漲幅顯著高於印尼，為近期東協相對受矚目的經濟體。台股遭小幅贖出 2.4 億美元，新興亞股中流失幅度最重。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，目前美國總統大選民調以民主黨候選人拜登居領先地位，周俊宏認為拜登提倡加稅，金融市場表現短空長多，但更令人擔心的是，若政權無法順利轉移，政局不穩可能導致市場恐慌。

另一方面，歷史走勢也打破過往慣性，加深選後股市陰霾。周俊宏解釋，從 2004 年到 2016 年這四屆總統大選，美股走勢都是從 9、10 月中旬開始走跌，一路跌到選舉當天，並於選後回漲。但現在美股處於相對高點，費城半導體指數更於上周再創歷史新高。走勢既已背離往年，對選後行情採保守觀望。

周俊宏認為，蘋果上週發新機，看好其擴增實體體驗（AR）商機，目前市場相關應用多為室內設計、健身服飾等，但他認為真正亮點在遊戲產業，如有機會再掀一波類似「Pokemon Go」當時的狂潮，提供更多人機互動的可能性，將是這代 iPhone 最有意思的賣點，並因此看好天線載板、PA 兩族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上週市場關注於企業的第三季度財報，大型藍籌股表現亮眼，突顯越企的營運韌性，逐步自疫情的打擊中走出，支撐市場持續走高。金融股尤值一提，受惠政府放寬管制，有利長期調整金融業體質，金融業表現轉強，上周一度帶動越股交易量創歷史新高。越股目前指數短中長期均線皆向上，維持多頭排列格局，盤勢偏多看待。

張晨瑋強調，據國際貨幣基金組織 (IMF) 的預期，2020 年越南 GDP 成長 1.6% 且 2021 年將大增 6.7%。越南為 ASEAN-5 (印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓和越南) 經濟成長率維持正數的唯一國家，再度突顯越南經濟底氣強。

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