股匯雙漲 台幣早盤強升2.78角觸及28.701元 躍最強亞幣

台北股匯買氣強強滾，台股擺脫日 K 線連 5 黑，今 (19) 日早盤發動攻勢漲逾百點，新台幣也開平走高，一度強升 2.78 角，來到 28.701 元的價位，為亞洲最強勢貨幣，不過，近來外資態度轉趨觀望，預料台幣收盤仍將呈現區間整理的格局。

新台幣兌美元匯價上周五連 4 貶，終場收在近 2 周以來的最低點 28.979 元，今天台幣以升值 0.9 分、28.97 元開盤後，隨即展開攻勢，最高升值 2.78 角，觸及 28.701 元，再度挑戰 28.6 元字頭。

不過，美國總統大選將至，市場觀望氣氛轉濃，外資上周連續 3 個交易日大砍台股近 240 億元，並持續匯出，出口商也陸續進場拋匯，導致台幣實質匯率下跌，走勢並未如先前強勁，央行穩匯壓力因此稍稍緩解。

法人預估，在美國大選前，市場缺乏題材情況下，台幣近期走勢將維持區間弱勢整理。

觀察主要貨幣兌美元的表現，台幣今天早盤走勢為亞幣最強勢，升幅達 0.91%；日圓及離岸人民幣也小幅升值 0.02%；韓元則小貶 0.01%。此外，歐元貶值 0.07%；英鎊、澳幣、紐元升幅約為 0.12%-0.26%。