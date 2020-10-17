〈紐約匯市〉零售數據報喜 美元漲勢稍歇 英歐談判峰迴路轉 英鎊劇烈震盪

最新數據顯示美國零售銷售強勁，減緩投資人對美國消費力道的擔憂，美元周五 (16 日) 回軟，但周線仍寫下三周來最佳表現，反映全球新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數激增、以及美國在選前推出刺激法案的前景黯淡，帶動避險需求。有關脫歐談判的消息峰迴路轉，英鎊盤中劇烈震盪。

美國 9 月零售銷售增加 1.9%，表現遠勝市場預期，沖淡今夏額外失業救濟金到期可能傷害經濟的疑慮。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周五 (16 日) 盤中下跌 0.1% 至 93.676。一周累積上漲 0.7%，是三周來最強漲幅。

凱投宏觀經濟學家 Michael Pearce 表示，意外強勁的零售銷售數據顯示美國動能比預期強，但考量到新增確診人數持續增，不急於上修第 4 季 GDP 預測。該公司目前預測美國第 4 季 GDP 增幅將放緩至 4%。

白宮、眾議院民主黨人、參院共和黨人三方之間的刺激法案磋商仍處於僵局。根據財政部，美國為對抗疫情祭出前所未見的財政刺激，導致 2020 年財政年度 (9 月止) 的預算赤字攀抵 3.312 兆美元，刷新歷史紀錄，且為去年度的三倍以上。

西聯 Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「投資人對病毒、刺激措施、美國經濟和即將到來的總統選舉等問題心存疑慮，本周市場樂觀情緒被打壓，讓美元受益。」

在避險需求帶動下，日圓兌美元本周累計升值 0.2%。

歐元周五微升，周線仍收黑，累計跌幅約 0.8%。

歐盟峰會登場之際，英歐貿易談判特別受到關注，英鎊周五盤中劇烈震盪。

英鎊英鎊兌美元周五盤中曾觸及一周低點 1.2863 美元，之後止貶，且一度升抵 1.3043 美元。

英國首相強生表示，除非歐盟從根本改變做法，否則不會達成協議，應為明年 1 月無協議脫歐做好準備，此外，傳出歐盟領導人表示本週不足以達成協議。

不過，彭博報導，英國將在本周之後繼續進行談判，暗示強生一再強調的 10 月 15 日談判期限或許會延後。

三菱日聯分析師建議做空英鎊 / 美元，理由是歐盟峰會未就脫歐談判達成實質性進展，英國脫歐風險攀升。這意味著英國經濟前景將日益黯淡，迫使英國央行進一步寬鬆。

截至週六 (17 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.7180。-0.06%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1716 美元。+0.07%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2914 美元。+0.07%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7079 美元。-0.21%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3291 加幣。-0.20%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.38 日圓。-0.02%