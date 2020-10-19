財報季+總統大選 要觀望還是樂觀？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統大選步步逼近，然而新一輪刺激法案仍沒有達成共識，9 月份零售銷售數據連續第五個月上升，且增速優於預期，美股上漲 0.2%；

2. 歐洲多國擴大防疫限制措施，工業生產月增率 0.7%，略差於預期，英國脫歐貿易談判仍無進展，歐股下跌 0.8%。

新興市場

1. 世界銀行已批准向新興國家提供 120 億美元用於疫情相關支出，且 G20 同意延長貧困國家債務，新興市場股市逆勢上漲 0.1%，優於全球股市下跌 0.3%；

2. 中國 9 月份進口年增率成長 13.2%，新增人民幣信貸和社會融資持續增加，第三季 GDP 年成長率 4.9%，中國股市上漲 2.1%。

債券市場

1. 美國政府債券長短期殖利率下滑，美國政府債券上漲 0.3%；

2. 風險債券則展現抗跌性，全球高收益債券與新興市場債券維持平盤。

原物料、匯率

1. 美元指數上漲 0.7%，市場苦等新一輪刺激法案，黃金價位回到 1,899 盎司 / 美元，單週下跌 1.6%；

2. OPEC+ 國家 9 月份減產程度超過 100%，且美國原油庫存減少超過市場預期，石油價格上漲 0.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/10/19（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/16）

資料來源: Bloomberg，2020/10/19（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/16）

三大市場關鍵事件及分析

1. 最壞時光過去，美股預估盈餘好轉

以過往經驗來看，盈餘年增率觸底前，股價就已經率先反應，預估明年美國股市盈餘年增率將回到正值，表現較落後的美國價值類股前景樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 價值類股與標普 500 指數，2020/10/15。

2. IMF：金融狀況改善，但風險仍在

IMF 發佈金融穩定報告，指出雖然大部分國家金融狀況都較先前穩定，但部分新興市場國家未來可能面臨融資問題，且增加中的殭屍企業也可能拖累未來成長。

資料來源：IMF，「鉅亨買基金」整理，2020/10/15。

3. 選前風險高？不要自己嚇自己

美國大選前股市表現並沒有或漲或跌的一致性，且以過去經驗來看，美國選後三年的表現不受到選舉結果影響，長期投資人不需要過於恐慌，持續持有或是增加債券部位，都是選前的好策略。

資料來源： Bloomberg、MoC&T and Citi Research，「鉅亨買基金」整理，1991/10/31 - 2020/10/15，績效資料皆是月度資料。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/15。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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