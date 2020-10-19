阿里巴巴推進集團新零售戰略 砸千億元入主高鑫零售

阿里巴巴集團控股 (BABA-US) 今 (19) 日宣布，將斥約 36 億美元 (約 280 億港元或新台幣 1030 億元) 增持高鑫零售 (6808-HK) 股份，交易完成後直接和間接共持有高鑫零售約 72% 股權，阿里巴巴看好，對高鑫持續投入，有利擴大整合在中國零售市場的線上線下資源，推進集團新零售戰略。

在阿里巴巴等於全面掌控高鑫零售後，潤泰集團由於也持有部分高鑫零售股權，後續對高鑫的規劃則有待觀察。

據買賣協議，阿里巴巴擬向 Auchan Retail International S.A. 及其子公司歐尚零售收購高鑫母公司吉鑫約 70.94% 股份，收購對價約 36 億美元 (約 280 億港元)，交易完成後，阿里巴巴財報將併入高鑫的財務業績。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴 2017 年戰略投資高鑫零售，並與歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，是新零售布局中的重要一步，自新冠疫情爆發以來，消費者生活方式和企業運營的數字化發展加速，面對大趨勢，期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略。

截至目前，高鑫旗下所有門店均已接入阿里巴巴的淘鮮達和天貓超市，可為客戶提供 1 小時達和半日達及時配送消費體驗，並與阿里巴巴經濟體的多個核心業務緊密協作，包括餓了麽、菜鳥網絡等。

至 6 月底止，高鑫零售中國共有 481 家大賣場和 3 家中型超市，未來朝加強小型化和社區化線下店鋪發展。