〈美股盤前要聞〉選前通過刺激法案預期上升 標普期貨上漲0.8%

美股期貨週一 (19 日) 盤前走高，因為跡象表明，美國政府與民主黨針對紓困法案的對話有進展，選前推出財政刺激計畫的可能性提高。

1. 隨著刺激法案對話取得進展，美股期貨上漲

美股期貨週一盤前漲幅擴大，標普 500 指數期貨上漲 0.8%，那斯達克 100 期貨漲 1%，道瓊期貨上漲 0.7%。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週末與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 談判之後，民主黨設定了「最後通諜」，表示如果要在選前通過刺激法案，那麼必須在接下來 48 小時內達成共識。

佩洛西表示，目前尚未達成協議，但她抱持希望，她預計與梅努欽在週一繼續商談。

2. 中國公布第 3 季 GDP 數據，年增 4.9% 低於預期

中國公布第 3 季 GDP 數據，為年增 4.9%，前 3 季累計為年增 0.9%。儘管增速略遜市場預期，但 9 月工業及消費增速雙雙升至年內高點，分析師看好第 4 季回暖。

中國 GDP(圖表取自 CNBC)

中原銀行首席經濟學家王軍認為，第 3 季在第 2 季的 V 型反彈基礎上，繼續穩步復甦，供需兩端均加速回暖。他預計第 4 季 GDP 有望達到 5.5-6% 左右，全年實現 2.8% 左右成長。

China Renaissance 宏觀與戰略研究主管 Bruce Pang 指出，中國領先全球進一步復甦，但失業、家庭收入減少和消費者行為轉變等問題，可能會影響北京為增加消費對增長的貢獻所做的努力。

3. 為爭取與歐盟達成協議 英國準備淡化立法爭議

知情人士指出，英國官員準備淡化首相強生在立法時引發的爭議，此舉可能有助於重振與歐盟走向失敗的談判。

雙方有關未來關係的談判陷入僵局，強生上週五表示，儘管他仍然願意在歐盟改變立場時進行談判，但重點將放在雙方沒有談成貿易協議之下，明年退出歐盟單一市場和關稅同盟。

在雙方本次談判前，英國提出《英國內部市場法案》，重寫了他去年與歐盟達成的脫歐協議的部分內容。歐盟正在針對英國採取法律行動，並要求放棄爭議條款，以此作為達成任何更廣泛協議的代價。強生目前拒絕此一要求，但官員認為，上議院將試圖刪除可能違反國際法的條款。

4. 美國航空計畫年底前讓波音 737 Max 投入客運

美國航空集團 (American Airlines Group)(AAL-US) 週日 (18 日) 宣布，該公司計畫在今年底前，讓波音 737 Max 飛機重新投入客運服務，但復航日期仍取決於是否取得美國聯邦航空總署 (FAA) 的飛航認證。

美國航空表示，如果順利取得認證，會由 12 月 29 日至 1 月 4 日，由邁阿密飛往紐約的每日航班中，開始重新使用 737 Max，新的航班最早將於 10 月 24 日開始預訂。

5. 螞蟻集團香港 IPO 計畫傳已獲得證監會批准

阿里巴巴旗下螞蟻集團的香港上市計畫，據稱已經取得中國證監會的許可，從而為潛在的全球最大 IPO 鋪平道路。

知情人士表示，中國監管機構已批准螞蟻集團尋求港交所上市聽證，預計將在本週進行。一旦同意申請後，螞蟻集團即可進行路演，業內預期將在 11 月初美國大選後掛牌上市。

知情人士稱，螞蟻集團可能以至少 2800 億美元的估值，透過在香港和上海的雙重上市籌資約 350 億美元，這將打破沙烏地國有石油公司創下的 290 億美元紀錄。