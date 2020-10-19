〈房產〉永和首件公辦都更案「勝開大地」售出9成 後續單元將招商

永和首件公辦都更案「勝開大地」完工，該案可售戶 316 戶，目前已賣出 9 成，新北市政府預計今年 10 月底，大陳社區的其他單位包含 5、6、7 ，將公告招商徵求實施者。

勝開大地是由大陸工程擔任營造工程；新北市政府都市更新處處長張壽文表示，「勝開大地」興建 3 棟分別為 28 至 29 層樓的住宅大樓，包含地下 6 層停車空間、15 戶店鋪、687 戶住宅單元及 724 個停車位，更新後不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也留設大面積的綠地開放空間及市民活動中心，大幅提升當地生活品質及居住環境。

「勝開大地」是永和首件公辦都更案，是新北市政府主導辦理的永和大陳社區單元 2 公辦都更案，市府將持續積極推動其他單元的更新。

開晟建設總經理張于利表示，該案基地鄰近新店溪河堤，附近又有永和綠寶石綠地河濱公園，以及永和仁愛公園，未來還有捷運萬大線經過，交通生活機能便捷，當初積極地協助住戶整合，加上公部門配合，讓公辦都更案能夠順利完工銷售，未來大陳社區的其他單元，公司也會審慎評估是否要進場。

永和區長陳怡君表示，今日啟用的永平市民活動中心為永和區第 18 間市民活動中心，該活動中心總樓地板面積達 200 坪，1 樓大廳以公益活動、老人共餐空間為主；2 樓則設置多用途的教室共 4 間可供民眾租借，滿足舞蹈、講座等動態、靜態課程多元化需求，市民可多加利用。

「勝開大地」為永和首件公辦都更案，位於永和區環河西路二段與永平路，規劃 3 棟 28~29 層 SRC 住宅大樓，共 703 戶，附近有頂溪國小、永和仁愛公園、捷運頂溪站等機能，生活便利。