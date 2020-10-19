〈財委會質詢〉減輕自住購屋者負擔 財政部擬續辦青安貸款

高房價持續成為立委關注重點，財政部部長蘇建榮今 (19) 日赴立法院財委會備詢時指出，財政部過去就針對炒房設立「房地合一」稅制，稅率最高 45%，可抑制短線投機炒房；他並透露，為減輕自住民眾購屋負擔，青安貸款擬繼續開辦，但仍需呈報行政院核定。

蘇建榮今天赴財委會報告財政部 110 年度預算案，他在答詢時強調，政府是一體的，針對房地產政策，包括中央銀行、內政部與財政部都會做整體考量。

蘇建榮指出，現行的房地合一機制，會讓短線炒房投資客成本變高，而且目前國內房屋自住者居多，如貿然調高稅率恐將使自住者負擔變大。他強調，稅負不單只有稅率問題，還包括稅基，這部分需要地方政府協助，訂定合理稅基。

民進黨立委林楚茵質詢時問，公股行庫承作的青安貸款即將在今年底到期，財政部未來是否繼續承作？蘇建榮答詢時說，財政部立場傾向繼續承辦青安貸款，但這部分還需要報院核定。

至於現在是否是打房時機，蘇建榮表示，政府一直有注意高房價問題，希望能避免資金炒作造成房價飆漲。他並重申，不管是信用管制，還是稅率，還是需要央行、內政部與財政部會進行跨部會考量。

國民黨立委賴士葆則追問，結論就是政府目前不打房，但已經開始注意高房價問題，將對此研議相關政策，未來在適當時機出手？是否認同這樣的說法？蘇建榮則回覆「是這樣沒錯」。