【日盛投顧】5日線若能站穩 將再度挑戰萬三

◆盤勢分析

1. 週一台股開高走高震盪，最高點 12,911 點收復 5 日線 (12,871 點)，最低點 12,803 點回測 10 日線(12,819 點) 但仍守穩月線 (12,696 點)、季線(12,700 點)、年線(11,640 點) 及半年線 (12,053 點)，終場指數上漲 157.97 點，漲幅 1.24%，收在 12,908.34 點，成交金額為 1,647.46 億元，小於 5 日均量(1,851 億元) 及 20 日均量(1,845 億元)，價漲量縮。三大法人合計買超 132.71 億元：外資買超 127.59 億元、投信買超 0.60 億元、自營商買超 4.52 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 12,500 點至 12,600 點，壓力為 13,031 點附近。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (72) 大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.29%，收在 165.23 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 158 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (70) 大於 50，短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期走勢高檔震盪整理，宜擇優擇強操作，台股選股方向可留意第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

蘋概、5G、PCB、半導體、原物料、綠能為短線盤面主流

1. 蘋概：APPLE 新機預購熱烈，2317 鴻海轉強帶領同集團的 6414 樺漢、4958 臻鼎 - KY、3413 京鼎、3481 群創等表態。4938 和碩、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、3376 新日興等可留意，1447 力鵬旗下 1444 力麗打入蘋果智慧音箱 HomePod 供應鏈，6558 興能高傳拿下蘋果耳機大單。

2.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機，2449 京元電搶食 5G 大餅。

3.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用。4958 臻鼎 - KY、2313 華通受惠 APPLE 拉貨，2368 金像電營運具轉機。

4. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，中芯國際受美國制裁，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、8016 矽創、6415 矽力 - KY、2458 義隆等。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、2103 台橡、銅 2009 第一銅等。

6. 綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等及太陽能相關的 6244 茂迪、6443 元晶、5871 中租 - KY、6441 廣錠等可觀察。

7. 營建資產：央行表示台幣 28 元將成新常態，營建資產 2520 冠德、2548 華固、1722 台肥、2101 南港等可留意。