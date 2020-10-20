【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 10 月 NAHB 房產市場指數報 85.0，預期 83.0。美國眾議院長就新刺激法案談判發出最後 48 小時通牒，但尾盤時，民主黨暗示週二大限前可能不會達成協議而殺低，週一美股下跌，跌幅介於 0.58 至 1.65％，美股四大指數短期高檔震盪。APPLE 下跌 2.55%，台積電 ADR 上漲 0.99%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,500 點至 12,600 點，壓力為 13,031 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 158 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰萬三，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫。

5. 今年以來受美中貿易爭端加上新冠肺炎疫情影響，記憶體需求受到嚴重影響，不過，展望本季，由於不同應用別的記憶體需求此消彼長，加上主要記憶體供應商庫存水位陸續降低，以及 9 月 Flash 現貨價格出現反彈，終結連五個月下滑，將有利於 DRAM 大廠 2408 南亞科營運持穩。

6. 蘋果開出第一槍，全面停止在盒裝內附贈有線耳機，三星、OPPO 等非蘋陣營未來也可望跟進，屆時將有望推動使用上更加便利的真無線藍牙耳機（TWS）需求興起。MEMS 麥克風廠 6679 鈺太成功卡位進入高通、2379 瑞昱等主晶片廠參考設計供應鏈未來接單量將有望節節高升。

7. 高單價產品出貨比例增，防疫產品加持，成衣代工大廠聚陽（1477）自結 9 月稅前獲利 3.83 億元，年增 5.2％，寫下今年單月獲利新高；累計前三季稅前淨利為 21.1 億元，年增 8.04％，每股稅前獲利 9.60 元。防疫品出貨，與居家、運動需求旺，訂單快速回流，是聚陽今年前三季獲利成長的三大助力。

