宇峻推2款新作 Q4營收攀全年高峰

宇峻 (3546-TW) 與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行《三國群英傳 M》本月將推出大改版，宇峻本季也將推出 2 款遊戲新作，加上資訊月福袋銷售挹注，法人看好，本季營運可望攀全年高峰。

宇峻目前 3 款遊戲主力為《三國群英傳 M》、《三國群英傳：霸王之業》及《拉斯維加斯娛樂城》，今年 2 月上市的《三國群英傳 M》目前每日不重複活躍人數約 7 萬人、每月不重複活躍人數約 15 萬人，10 月 27 日將再進行大改版，持續挹注營運動能。

宇峻表示，明年《三國群英傳 M》也將於 2 至 4 月，在星馬、印尼與泰國等地上市，第三季也將進軍日本，在中國市場推出的計畫也在進行中。

宇峻第四季也將推出新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》、《sin 七大罪～魔王崇拜～》，法人看好，在《三群 M》大改版之下，加上 2 款遊戲新作問世，年底也有資訊月福袋銷售挹注，第四季營收可望優於第三季，登全年高峰。

展望明年，除《三國群英傳 M》將進軍東南亞、日本等地外，明年第一季宇峻也將推出《三國群英傳 8》單機版，IP 授權代理的《幻世錄》；第二季《sin 七大罪～魔王崇拜～》將進軍日本，也將代理弘煜的《燐光 4》；第三季在韓國推《曉之軌跡 M》，第四季也有代理產品將上市。