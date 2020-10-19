健鼎擴充搶市占 明年資本支出估增至40-50億元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 投資逾 20 億元設立湖北仙桃三、四廠，已完成土木、管線、電力工程，待明年新產能開出後，依健鼎規劃，2021 年資本支出預算將增加 40-50 億元，比今年成長，主要在因應 HDI 高速成長的需求。

健鼎今年資本支出預計在 30-40 億元，包括仙桃一、二廠及無錫廠設備汰舊及去瓶頸支出，而受疫情干擾，仙桃三、四廠已完成土木、管線、電力的工程，但未開出新產能，健鼎近期加速採購生產設備，完成安裝後，最快 2021 年上半年可開出。

健鼎明年資本支出規劃，預計將成長到 40-50 億元，主要就在湖北仙桃新廠設備支出。

健鼎 PCB 總產能在中國大陸僅次臻鼎 - KY (4958-TW)，今年臻鼎 - KY 加速擴充產能，資本支出估在 120 億元以上，明年將在淮安廠區及台灣南科軟板廠的投資，預估資本支出更將進一步增加。

健鼎生產 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠 2018 年第四季產能已增加每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎。

受惠 HDI 製程滿載，健鼎 9 月營收以 55.16 億元創新高，寫下連續三個月營收站穩 50 億元大關的歷史新紀錄，第三季營收也以 157.11 億元創新高，在接單持續旺盛下，今年將再賺回逾一個股本。

健鼎 9 月營收 55.16 億元，創新高，月增 7.96%，年增 11.24%，第三季營收 157.11 億元，也創單季新高，季增 20.76%，年增 3.99%；健鼎 2020 年前 9 月營收 404.39 億元，年減 0.03%。